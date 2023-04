Aquiles Córdova; Armenta; el piso parejo; el Setep

-Publicidad-

*Presentación del libro De la Esperanza a la Decepción

Para analizar de una manera más crítica la realidad en la que viven miles de mexicanos con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, el Movimiento Antorchista y la casa editorial Esténtor presentaron el libro De la Esperanza a la Decepción, de Aquiles Córdova Morán, líder nacional de la organización.



Se trata de un análisis diferente a los que cientos de escritores han realizado sobre el gobierno encabezado por López Obrador, pues Córdova Morán analiza las acciones inconsistentes del hoy Presidente desde el año 2000, sin algún tipo de odio, simplemente a base de escribir con pruebas contundentes las consecuencias que se pueden tener en un futuro con MORENA al frente del poder.



Lidia Carvajal, Directora de Esténtor comentó que se puede ver un análisis diferente sobre AMLO y lo que representa en el escenario político nacional y sus políticas y los escritos del ingeniero Córdova Morán son esclarecedores.

En la presentación del libro participaron comunicadores poblanos como: Leticia Montagner, Patricia Corro, Raúl Torres Salmerón, Luis Fernando Soto y Gerardo Pérez.

Soto, Director de Contigo Puebla, manifestó que hoy más que nunca la democracia funciona como una dictadura del Presidente y ejemplificó sucesos negativos cometidos por AMLO durante su administración.

Corro, Directora de Alcance Diario, invitó a la ciudadanía a adquirir el libro, pues lleva a la reflexión de la lucha social que enfrenta el Movimiento Antorchista e indicó que es necesario despertar como sociedad y levantar la voz.

La columnista Leticia Montagner señaló que la lectura es un análisis muy puntual de lo que se vive en el país, con estadísticas verídicas que reflejan puntualmente lo que muchos vivimos en la cotidianidad, todas estas deficiencias, irregularidades y engaño que se ha dado en más de 20 años.

Raúl Torres Salmerón invitó a adquirir el libro, pues reveló, es una radiografía de lo que hoy vive México que demuestran que las políticas del viejo sistema están vigentes.

Gerardo Pérez, Director de Foro 21, afirmó que gracias al periodismo comprobó que Antorcha ayuda al pueblo y no les quita como lo ha dicho AMLO.

En el cierre de la presentación, Juan Manuel Celis Aguirre, líder de Antorcha en Puebla, alabó la gran formación de Córdova Morán, a quien calificó como uno de los personajes que más aportaciones ha hecho al progreso de México.

Indicó que Aquiles desde hace muchos años ha publicado varios libros, algunos analizan en concreto los problemas políticos del país y sociales, también sabe que la única alternativa y que es lo que está tratando de hacer el Movimiento Antorchista y lo está consiguiendo, es que hay que formar un verdadero partido político con la gente de abajo.

El Tren interoceánico

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, afirmó que el Ferrocarril Interoceánico de México posicionará a nuestro país como una de las principales vías para el intercambio comercial entre América del Norte y países de otros continentes.

Ante el Embajador de Italia en México, Luigi De Chiara indicó que con esta obra nuestra nación tendrá entre 15 a 20 por ciento más de actividad comercial que el Canal de Panamá, lo que se debe traducir en mejores oportunidades para la región.

Lo anterior lo dijo durante una conferencia en el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, en compañía del embajador De Chiara y refirió que la entidad cuenta con una posición geopolítica y geoeconómica fundamental para el desarrollo, lo que debe generar mejores condiciones para los pobladores.

Armenta destacó que nuestra nación es el segundo socio comercial de aquel país entre los países de América, con una balanza comercial superior a 7 mil millones de dólares pues se exportan automóviles, máquinas para procesamiento de datos, cobre, aleaciones, partes de motores y productos agropecuarios.

México importa de aquel país accesorios de vehículos, máquinas de lavado de embotellado, medicamentos, entre otros productos.

Por su parte, el Embajador De Chiara refirió que en Puebla hay 62 empresas con capital italiano, de los sectores textil, autopartes, producción de mármol, industria médica, comercio y mobiliario.

Piso parejo piden Morenos

El Ala Democrática del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por conducto de su líder, Alejandro Rojas Díaz Durán demandó suspender el proceso interno de la candidatura presidencial hasta principios del próximo año debido a que no existen condiciones de piso parejo, reglas claras y equidad democrática en la contienda.

En su visita a Puebla, para presentar su libro La Ruta de Ricardo Monreal, Presidente de la Reconciliación Nacional, Rojas Díaz destacó que no hay prisa para hacer un proceso democrático y planteó a la dirigencia nacional en su momento, la convocatoria para la candidatura presidencial con el acuerdo y firma de todos los aspirantes, aprovechando que ya hay un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), más confiable.

Exigió seleccionar la candidatura presidencial de MORENA a través de una consulta popular organizada por el INE y sea el pueblo de México quien decida con su voto libre, secreto y directo al posible sucesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jubilación Magisterial

José Antonio Carrera Flores, aspirante a Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla (SETEP), se comprometió a conformar equipos jurídicos regionales capacitados que defiendan los procedimientos de jubilación, una defensa oportuna y que no pasen los años para conseguirlos.

Ante cientos de maestros reunidos en Cholula, hizo este compromiso pues ha escuchado las recurrentes quejas en diferentes regiones del estado de los docentes activos, jubilados y personal de apoyo a la educación y remató: El derecho ganado por la edad o el tiempo de servicio no se negocia.

Precisó finalmente que este compromiso forma parte de sus cuatro grandes propuestas y se refirió a lograr para todos los agremiados certeza jurídica en la relación laboral.

En fin, como dice la copla ecuatoriana:

De quejarse o no quejarse,

no quejarse es lo mejor,

pues no he visto que las quejas

alivien ningún dolor.

raultorress@hotmail.com

