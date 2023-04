-Publicidad-

El panista Eduardo Alcántara Montiel, diputado local, interpuso un juicio de protección de derechos políticos electorales luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) desechó su impugnación contra de la sanción del TEEP por violencia de género a Érika de la Vega.

A través de un video subido en sus redes sociales, Alcántara Montiel calificó la decisión del Tepjf de lamentable, e incluso dijo deja un mal precedente para el futuro de la justicia electoral, toda vez que en lo subsecuente cualquier persona podrá ser acusada de violencia política de género «con simples señalamientos» y no con medios de prueba.

«El día de hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió no entrar al estudio sobre los argumentos de la ilegal e inconstitucional resolución de la Sala de México, a pesar de la existencia de presidentes de la admisión similares a los que señale», dijo.

El ex coordinador de la bancada panista en el Congreso Local, se dijo de conciencia tranquila sobre su actuar, y acusó que la decisión que lo llevará a no participar en el 2024 fue «lamentablemente una decisión política y no jurídica».

-Publicidad-

Además dijo que la sanción del TEEP es excesiva e ilegal, ya que la Sala Regional no ordenó inscripción en el registro para evitar su participación en la elección de 2024.

«Mis oponentes políticos han tenido como único fin evitar mi participación en el 2024. Al tiempo, se verá ese asunto, espero que todos tengan la capacidad de discernir que esta decisión del tribunal no tiene vinculación con otros procesos que son independientes, como los penales e intrapartidarios, no se confundan y busquen confundir», apuntó.

Tras agradecer el apoyo de su esposa, familia y amigos, dejó en claro que la vida no se acaba en el próximo proceso electoral, por lo que seguirá su encomienda como diputado.

- Publicidad -

«Me queda en claro que haber sido el hijo desobediente de mi partido, ocasionando que muchos de mis detractores se sumarán a confabular en mi contra, por el simple hecho que no están preparados para que los diga la verdad de frente», subrayó.

Fue este día que sin una discusión, los magistrados declararon improcedente el recurso SUP-REC-90/2023 que interpuso Eduardo Alcántara en contra de la resolución de la instancia local, por lo tanto se mantiene la sanción en su contra.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Estado ordenó el pasado 19 de abril la inscripción Eduardo Alcántara Montiel, en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género durante el plazo de tres años por la violencia ejercida contra Erika de la Vega.