La prensa deportiva en Alemania reveló que el futbolista juvenil mexicano, Rodrigo Huescas, podría convertirse en la próxima exportación de la Liga MX con destino al fútbol europeo, donde estaría siendo pretendido en dos ligas distintas, una de ellas top.

De acuerdo a información difundida por el periodista Dominik Schneider, el extremo por izquierda de 19 años del Cruz Azul, Rodrigo Huescas, ha llamado la atención de los visores en “El Viejo Continente”, y si bien se reservó los nombres de los clubes interesados, adelantó que dos de estos estarían la Bundesliga de Alemania y uno más en la Eredivisie de los Países Bajos.

Two clubs from the #Bundesliga are dealing with Rodrigo #Huescas of #CruzAzul. The 19-year-old Mexican is expected to move to Europe in summer. Also big club from #Eredivisie is in the race for the left winger.#mexico #ligamx pic.twitter.com/08DeCklXeP

— Dominik Schneider (@FT_schneidi) April 26, 2023