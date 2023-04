Artesanas poblanas participaron en la elaboración del cinturón conmemorativo, el cual estará en disputa en la próxima pelea del boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, por realizarse la semana entrante contra del británico John Ryder.

Este miércoles 26 de abril, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la mano de su Presidente, Mauricio Sulaimán, presentó en la Cámara de Diputados la faja que se llevará el vencedor del duelo entre “Canelo” Álvarez y John Ryder del próximo 6 de mayo, en el Estadio Akron de Guadalajara, en la que será la primera pelea del “Canelo” en México en 11 años.

De acuerdo al dirigente del organismo del boxeo, el diseño de este trofeo del pugilismo fue realizado en Puebla por el “Taller Talavera de la Reina”, mismo que tuvo la misión de que este reflejara tanto la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo como de los 200 años de la fundación del estado de Jalisco.

Para la realización de esta faja, se usó oro de 24 kilates, mármol, talavera poblana y bordados. A través de ellos, se mostraron elementos coloridos de los estados de Puebla y Jalisco, tales como imágenes referente a los volcanes Popocatépetl y de Colima, “La China Poblana”, la catedral de Puebla, los mariachis, la charrería y el maguey.

Jalisco: The agave plant from which tequila is distilled, symbol of hard work and celebration. The “charro” buttons, symbol of elegance, strength and class. pic.twitter.com/y5wOGlwDG8

