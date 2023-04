Mango, valor nutrimental y beneficios a la salud

-Publicidad-

Por: MNC. Rosa María Salmerón Campos

¿Sabías que el mango, en sus distintas variedades, es conocido como el rey de las frutas? Tal vez algunas personas no estarán de acuerdo porque no les gusta el mango o porque no es su fruta favorita; en mi caso, estoy completamente a favor de tan distinguido nombramiento; no sólo porque me encanta su sabor, su olor y su textura, o porque puede utilizarse para preparar distintos platillos, sino también por su valor nutrimental y beneficios que representa en términos de salud.

Es en Asia en donde se originó su cultivo y los primeros mangos llegaron a México en barcos españoles en el siglo XVII; según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México, actualmente se cultiva en 23 estados de la república, como Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Chiapas. Su época de mayor cosecha se realiza entre abril y agosto.

Si bien el género Mangifera comprende alrededor de 50 especies nativas del sureste de Asia, en una publicación de la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno de México se enfatiza que es nuestro país quien posee la denominación de origen del mango Ataulfo, otorgada en 2002; cuyo creador fue don Ataulfo Morales Gordillo, productor chiapaneco que experimentó con sus árboles de mangos distintos injertos. Otras variedades de mango importantes en México son: Manila, Tommy, Atkins, Hayden y Kent.

En cuanto a su valor nutrimental, destaca por el aporte de hidratos de carbono, fibra, potasio, vitamina A, carotenos, B-carotenos, calcio y ácido ascórbico. En la tabla que aparece a continuación se muestra el valor nutrimental por 100 g de porción comestible de mango reportado en las tablas de composición de alimentos y productos alimenticios (versión condensada 2015) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Tabla 1. Valor nutrimental del mango, contenido en 100 g de porción comestible

Nutrimento Energía (kcal) Hidratos de carbono (g) Fibra dietaria (g) Calcio (mg) Potasio (mg) Vitamina A (U.I.) Carotenos (mg) B-carotenos (mg) Ácido ascórbico (mg) Mango (100 g) 47.00 12.81 0.90 20.50 168.00 1082.00 1.20 1.39 60.79

La vitamina C es un antioxidante que contribuye en el refuerzo del sistema inmune; se requiere para la regeneración de colágeno y para la absorción de hierro. La vitamina A y sus metabolitos tienen actividad antioxidante, beneficios para la salud visual, para la inmunidad, así como efectos favorables contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Adicionalmente, el mango aporta compuestos fenólicos (ácido clorogénico, ácido gálico, ácido vanílico, ácido protocateíco, mangiferina, quercetina, entre otros) que, junto con el ácido ascórbico y los carotenoides, hacen sinergia específica en la capacidad antioxidante total.

Las sustancias con capacidad antioxidante se encargan de eliminar o inactivar radicales libres y, con esto, prevenir el desarrollo de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo como:

Obesidad: regulación sobre el metabolismo de la glucosa y lípidos.

regulación sobre el metabolismo de la glucosa y lípidos. Diabetes: estimula el transporte de glucosa y disminuye adipogénesis.

estimula el transporte de glucosa y disminuye adipogénesis. Enfermedades inflamatorias: suprime la expresión de citoquinas inflamatorias.

suprime la expresión de citoquinas inflamatorias. Cáncer: por la concentración de B-carotenos y otros compuestos fenólicos puede prevenir leucemia y la progresión de cáncer de próstata, mama y colon.

En algunas comunidades indígenas se ha visto que el mango se utiliza para tratar diarrea, fiebre, gastritis y úlceras.

Como podrás ver, el mango es un alimento nutritivo que sin duda puede formar parte de nuestra alimentación, en conjunto con otras frutas y con distintos grupos de alimentos. Hay que aprovechar que estamos en temporada de mango, para disfrutarlo. Recuerda que no significa que sea un alimento mágico, que por sí solo vaya a curarte si padeces alguna de las patologías mencionadas. Siempre será importante acercarte al especialista en nutrición de confianza, para que pueda orientarte sobre la cantidad que puedes consumir y cómo integrarlo en tu alimentación del día a día.

Con información de:

*Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana Puebla y maestra en Nutrición Clínica por la Ibero Puebla. Actualmente coordina la Maestría en Nutrición Clínica. Es docente de diferentes asignaturas relacionadas con Nutrición a nivel licenciatura y maestría. Sus áreas de estudio son: nutrición infantil, mujeres en embarazo, lactancia, climaterio y con síndrome de ovario poliquístico.

Sus comentarios son bienvenidos.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.