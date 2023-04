Sociedad mexicana debe despertar: periodista

-Publicidad-

Patricia Corro, directora de “Alcance Diario”, fue ponente en la presentación del libro “De la esperanza a la decepción”, de Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, que tiene como objetivo que los mexicanos reflexionen sobre el «error cometido en 2018».

El ejemplar —que se suma a la ya extensa obra del líder social, que consta de más de 30 libros y una lucha social de más de 50 años—, está compuesto de una exhaustiva compilación de artículos y conferencias impartidas por el dirigente antorchista de 2000 a 2018 —casi dos décadas—, sobre el activismo político del actual presidentE.

La directora además de invitar al público a adquirir el libro por “llevar la reflexión de la lucha social” que enfrenta Antorcha día con día y analizar las políticas y los discursos del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “necesitamos despertar como sociedad y levantar la voz”.

Luego de relatar cómo, desde la universidad, tuvo acercamiento con la organización a través de compañeros de clases que vivían en la casa para estudiantes de la organización; aseguró que Antorcha tiene dos vertientes muy claras: “O son muy amados, sobre todo por quienes forman parte de la organización, porque yo debo decirles que he conocido a mucha gente que si algo dice, es que pertenecer a Antorcha es tener algo y esa lucha, por darle algo a la sociedad, es lo que vemos reflejado en el libro”.

Coincidió con Aquiles Córdova respecto a que “necesitamos despertar como sociedad, necesitamos organizarnos políticamente, estar activos, levantar la voz. (…) la parte que más me gustó, es en donde llama a que hagamos una reflexión. Nosotros como sociedad tenemos que organizarnos y ser partícipes porque si no es así, vamos a seguir en lo mismo. Vendrá otro Andrés Manuel, otro partido, etc. Y ese cambio que tanto anhelamos, sin nuestra participación activa, no va a suceder”.

Además, reconoció el análisis dialéctico que el Ing. Aquiles Córdova predice la coyuntura política del momento: “Pareciera que tiene una bolita de cristal pero no es así, sorprende como en el año 2000 el ingeniero advertía sobre algún hecho que hoy vemos es realidad”.

Invitó a adquirir el ejemplar a través del sitio electrónico de la editorial mexicana Esténtor, misma que cuenta con ediciones de varios libros para los lectores del país.

