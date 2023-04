-Publicidad-

Jovita y María de Jesús ganaron los juicios de amparo que interpusieron contra la empresa Agua de Puebla para que su domicilio sea reconectado a la red hídrica y salir del buró de crédito, lo cual no le permitió acceder a un préstamo bancario, respectivamente.



Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, Omar Jiménez Castro, quien asesoró legalmente a las dos mujeres, quien señaló que con estos suman cuatro recursos que se ganan contra la concesionaria de agua potable en la capital, los cuales fueron casos que se iniciaron desde el año pasado.

Explicó que Jovita Contreras es una adulta mayor que la colonia de Santa Cruz Xonacatepec a quien en octubre del 2021 cuando la pandemia del Covid-91 estaba en uno de sus puntos fuertes y que tanto ella como su familia estaban contagiadas, personal de Agua de Puebla a su domicilio y decidió suspender el suministro, a pesar de que pidió que no lo hicieran.

Además de que semanas después, la empresa acudió a dicha casa para verificar que no se hubiera conectado, lo cual no ocurrió, pero los trabajadores hicieron excavaciones y taponearon la manguera, motivo por el que se presentó el amparo, ya que la empresa no tenía facultades para hacerlo.

Por ello, tras presentar las pruebas correspondientes un juez concedió dicho recurso, con lo que la concesionaria se ve obligada a reconectar el servicio tal y como lo tenía.

El otro caso, es el de una maestra de nombre María Jesús, que la concesionaria boletinó desde 2021 en el Buró de Crédito por un supuesto adeudo de 12 meses que ascendía a 18 mil 893, lo que no le permitió acceder a un préstamo para comprar medicinas para su hermano que estaba enfermo.

Van 20 presentados en 2023

Tras esto, se presentó el amparo ya que este acto atentó contra su dignidad y reputación, ya que incluso a tiendas departamentales llegó esta notificación, por lo que la autoridad federal le dio la suspensión definitiva.

Esto, ya que se comprobó que la concesionaria usurpó funciones toda vez que carece de facultades para realizar esos actos jurídicos, por lo que se le ordenó eliminarla.

Jiménez Castro comentó que derivado de esto presentarán una demanda de daño moral contra la empresa, además, agregó, que en lo que va del año se han promovido 20 amparos debido a cortes indebidos y cobros exhibidos.