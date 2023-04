Fórmula 1, con nuevo formato para las «Carreras Sprint»

La Formula 1 (F1) anunció cambios con relación a su competición, realizando ajustes respecto a las actividades de aquellos Grandes Premios de la temporada que incluyan el formato de las “Carreras Sprint”, con la finalidad de un mejor espectáculo deportivo.

Este martes 25 de abril, la F1, a través de un comunicado, presentó de manera oficial el nuevo formato para las “Carreras Sprint”, con el cual estas se convertirán en una competencia aparte y sin injerencia en la carrera principal del domingo, a la vez que se busca que las fechas que componen los Grandes Premios sean más atractivos gracias a una mayor actividad en la pista a lo largo de ella.

Para ello, los Grandes Premios con “Carreras Sprint” programadas solo se quedarán con una sesión de Prácticas, ya que se estarán eliminando del cronograma las Prácticas 2, del primer día de actividades, y las Prácticas 3, que por lo general se realizaban en el segundo día del premio.

Sin embargo, el espacio en el que se realizaban no quedaran en blanco, y es que ahora el día viernes se utilizará para las Prácticas 1 y directamente la clasificación para la carrera principal del domingo bajo una nueva configuración denominada como “Sprint Shootout”, en la que cada piloto estará obligado a usar compuestos para cada fase: Medio para la SQ1 y SQ2, y blandos para la SQ3.

Por su parte, el día sábado, será destinado únicamente a la “Carrera Sprint”, ya que se realizará una clasificación para esta misma, y una vez finalizada la “Carrera Sprint” como tal.

