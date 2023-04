-Publicidad-

Durante el 2023 se han sancionado a diez empresas de seguridad privada en Puebla, por brindar el servicio sin estar reguladas, por lo que actualmente hay 237 en el estado que cuentan con la cédula de autorización; las multas por contratarlas ascienden hasta los 60 mil pesos.

Así lo señaló, en rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública, la directora general de Seguridad Privada, Tzeytell López Ayala, quién detalló que de acuerdo con el registro que tienen, en el estado son 5 mil 529 personas laborando en empresas de seguridad privada.

Agregó que actualmente hay mil 239 armas registradas que están siendo utilizadas por 733 elementos de empresas de seguridad privada, mientras que los otros 4 mil 796 no cuentan con armas, por lo que se hacen operativos para detectar se cumpla con ello, por lo que hay 11 que se encuentran en algún tipo de trámite.

Indicó que la legislación solo permite dos tipos de seguridad, la pública que es la que brindan las corporaciones de los diferentes tipos de gobierno y, la privada, vía empresas autorizadas, por lo que no hay otro tipo que pueda ser considerado dentro de este rubro.

-Publicidad-

La funcionaria indicó que uno de los problemas que se dan es que hay empresas que cuentan con el permiso federal y manifiestan que ya así pueden operar, lo cual no es cierto, pues la ley establece que también deben contar con la autorización de la autoridad estatal.

Esto, pues dijo que no tener una autorización constituye el delito de usurpación de funciones, lo cual se encuentra tipificado en el Código Penal de Puebla, por lo que llamó a todas las empresas que brinden este tipo de servicio a que se acerquen a la secretaría para su regularización.

De igual forma, comentó que para quienes contraten a seguridad privada sin la cédula de autorización pueden ser sancionados con hasta 60 mil pesos, de acuerdo con lo que establece la ley, ya que se vuelven partícipes de un delito.

#Ángulo7Informa ll Durante el 2023 se han sancionado a 10 empresas de seguridad privada en #Puebla, debido a que no están reguladas o no contaban con su cédula de autorización, informó la directora del área de la @SSPGobPue, Tzeytell López Ayala. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/l0copJHe48 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 25, 2023

- Publicidad -

En 2022, 32 empresas de seguridad privada irregulares

López Ayala explicó que en una primera instancia, cuando detectan una empresa irregular, se les da un tiempo para que se pongan en regla y, de no hacerlo, se procede a la clausura, sin embargo, hay algunas que ya no lo hacen porque no tienen los medios para ello, por lo que se hace la cancelación para que no sigan laborando.

Agregó que las sanciones que se aplican son la suspensión total, la clausura, así como multas monetarias o amonestaciones, siendo diez las que se han dado de baja, mientras que el año pasado fueron 32 las empresas que se detectaron que operaban de manera irregular, pero no todas se pusieron al corriente.

-Publicidad-

Comentó que la cédula de autorización tiene un costo de 63 mil pesos, la cual puede ser revalidada cada año, trámite que asciende a 30 mil pesos, por lo que por parte de la Secretaría buscan orientar a las firmas y agilizar los procesos para que no sean tardados. Actualmente hay 11 que tienen permiso para que sus elementos porten armas.

CRBP