El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que busca recuperar parte, o de ser posible los 2 mil 600 millones de pesos que pagó Puebla al SAT por un error fiscal de 2015; además dijo que se trabaja en proyectos con la Federación para el estado durante este año.

En rueda de prensa, precisó que lo anterior fue uno de los temas que se trató con el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, el jueves en la Ciudad de México, visita en la que aprovechó para reunirse con otros funcionarios federales.

El mandatario poblano comentó que objetivo no solo es recuperar el 75 por cierto de este monto, como lo consideró el exsecretario de Finanzas en el interinato, Jorge Estefan Chidiac, sino incluso superar la cifra de lo que se tuvo que pagar debido al crédito fiscal heredado desde el 2018.

Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo manifestó que hasta que no tenga asegurado un monto, no va a dar a conocer los avances del acuerdo con el SAT, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estamos haciendo diferentes gestiones, hay condiciones, un previo acuerdo para generar un porcentaje importante de la recuperación, no podría anunciarlo hasta que no caiga en firme porque yo no voy por un 75, yo voy como por un 150 por ciento”, asentó.

El gobernador reconoció la disposición y la apertura del gobierno federal para subsanar la pérdida financiera del estado, ya que dichas acciones permitirán generar mejores proyectos para la entidad poblana a lo largo del 2023.

Es de mencionar que dicho monto derivó de un crédito fiscal que en un principio era superior a 720 millones de pesos, por una devolución de impuestos que el gobierno solicitó en el 2015 al SAT, sin embargo, debido al litigio que se inició, la cifra aumentó hasta 2 mil 600 millones de pesos inicios de mes que se pagó.