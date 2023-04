-Publicidad-

La unión de ambulantes “28 de Octubre” pidió al ayuntamiento de Puebla otorgar a sus agremiados un espacio en la Central de Abastos, pues se encuentran en la 108 Poniente desde el conflicto que inició en diciembre pasado, donde la comerciante Alejandra Luna Salazar “amenaza” con quitarlos.

En rueda de prensa realizada este domingo, encabezada por Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, asesor general de la organización, Ivon, comerciante en la central, recordó que, desde diciembre del año pasado, se tiene este conflicto, debido a la ocupación del área conocida como “La Herradura Chica”.

Por ello, el gobierno municipal les informó que de manera temporal 34 vendedores se instalaron en la 108 Poniente, mientras definían una zona dentro de la central para poder desarrollar su actividad y evitar que se diera un conflicto entre ambos grupos de comerciantes.

“La señora Alejandra nos hostiga para quitarnos de la 108, ya que dice que somos un estorbo para sus ventas. Nos manda a gente, metiéndonos miedo, uniéndose con los bodegueros, provocándonos, pero no es motivo para que nos dejemos”, expuso.

Refirió que lo único que quieren es que los dejen trabajar, pues son comerciantes del día a día, por lo que no es motivo para que los amenacen, por lo que pidió al gobierno municipal que, a la brevedad, se defina el espacio en que los 34 ambulantes pueden instalarse y evitarse estos problemas.

En diciembre, el gerente de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, dijo que el ayuntamiento era mediador en el conflicto entre comerciantes de la Central de Abastos y la organización “28 de Octubre”, toda vez que los agremiados de ésta acusaron que fueron desalojados.

Ivón también señaló que otros puntos en los que han sido hostigados son la zona de Los Fuertes, así como en la 2 Poniente y 3 Norte, en el Centro Histórico, por elementos de vía pública, los cuales –dijo– no se identifican cuando realizan un operativo.

“Ya hicimos una denuncia ante ello, porque agreden a las personas verbal y físicamente, después atentan en contra de sus mercancías, somos trabajadores ambulantes que vivimos día a día, no tenemos otro recurso para poder sostener y mantener a nuestras familias. Pedimos respetuosamente que nos dé lugares dignos de trabajo para los compañeros”, expresó.

FGE, sin voluntad de resolver asesinato de Meztli

Por otra parte, la organización acusó que no ha habido avances en la investigación en el caso de Meztli Sarabia Reyna, toda vez que, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que apelaría la liberación de Pavel N, el único detenido por el homicidio de la mujer, no saben si ya se dio una resolución o no.

Comentaron que esto muestra que no tienen la voluntad de resolver el asesinato ocurrido el 29 de junio del 2017, por lo que en los siguientes días realizarán varias actividades, entre ellas, una marcha el primero de mayo y otra el 15, en el marzo del Día del Maestro.