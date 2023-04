-Publicidad-

El Senado revisará la reforma a la Ley Minera aprobada este viernes en la madrugada por la Cámara de Diputados, por lo que una vez que sea recibida se mandará a las comisiones correspondientes, así como van a escuchar a quienes quieran emitir una opinión sobre el tema.

En rueda de prensa, en su visita a la capital poblana el coordinador de Morena en la Cámara Alta comentó que este es uno de los temas que tendrán que analizar en los siguientes días, aunque no precisó si se concluirá con el proceso legislativo antes de que acabe el periodo, que es a fin de mes.

“Se nos va enviar y, obviamente las comisiones sí la van a revisar, como cámara revisora es nuestra obligación y vamos escuchar a quienes deseen ir al Senado en las comisiones dictaminadoras antes de que avance, para estudiarla con mucho cuidado y ejercer la facultad constitucional que tenemos”, asentó.

Y es que, con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, Morena y sus aliados madrugaron a la oposición y aprobaron en el Pleno una iniciativa alterna a la del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la Ley Minera y otros ordenamientos.

La propuesta reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables, por lo que la duración total podría alcanzar 80 años y no los 100 que tenía la legislación pasada.

Sin embargo, la iniciativa que envió el presidente de México era diferente, pues en ella se planteó que las concesiones tenían que bajar de 50 a 15 años.

#Ángulo7Informa ll El @senadomexicano sí va revisar las reformas a la Ley Minera aprobada en @Mx_Diputados, afirmó el coordinador de Morena, @RicardoMonrealA, quien dijo que buscará que la siguiente semana se dé el nombramiento de comisionados del @INAImexico. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/FtUkPrWZll — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 21, 2023

Por otra parte, Monreal Ávila puntualizó que también se va a revisar la reforma constitucional sobre la disminución de edad para ser diputado federal a los 18 años y secretarios de Estado a los 25, además de la Ley 3 de 3, que inhabilita a agresores sexuales, violencia familiar y deudores alimentarios.

Además de la reforma al 19 constitucional que eleva a delito grave el tráfico de armas, sumado a que buscará que haya consensos para los nombramientos pendientes que se tienen como los comisionados del INAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, magistrados electorales y agrarios.

Necesaria reforma al sistema judicial

Por otra parte, el senador consideró que el sistema de justicia en el país debe mejorar, pues los ciudadanos no se merecen el que se tiene actualmente, al catalogar como “muy serio”, lo que dijo en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se intentó negociar para aplazar que la Guardia Nacional (GN) no pasara a la Sedena.

Refirió que “esto es preocupante”, pues el tema de la GN se debería explorar en el Poder Legislativo en el que se coincida en que se necesita una reforma constitucional al sistema de justicia y el de la Guardia Nacional.

“Le creo al presidente de México de lo que hoy afirmó, pero también soy respetuoso del equilibrio de poderes y de los contrapesos en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como legislador creo que no es afortunado un desencuentro entre dos de estos, ojalá logremos transitar en posiciones que ayuden al país y la justicia en México”, expresó.

Dijo que se debe actuar con prudencia, pues México necesita de la unidad de todos, por lo que llamó a serenarse.

En otro tema, Monreal Ávila consideró que de cara al 2024 Morena debe poner reglas claras, garantizar piso parejo y competencia equitativa para evitar que se de alguna fractura entre los militantes y simpatizantes de los aspirantes presidencia como Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard Casaubón.

“Yo no he pensado en luchar fuera de Morena, mi límite es mi dignidad y el honor, no son los miles que organizan las estructuras de gobierno. A mí me preocupa que, si no hay reglas claras, ni control en los recursos, pronto puede generarse que la ley de jungla prevalezca y haya división, lo que pondrá en riesgo que el partido ratifique su triunfo”, enfatizó.