La senadora Nancy de la Sierra Arámburo se destapó como opositora a la cuarta transformación de cara al proceso electoral del 2024, por lo que señaló que, en caso de competir por un cargo, lo haría con el PRI, el PAN u otro contrario a Morena y PT, con los cuales llegó a la senaduría.

En entrevista, tras acompañar al senador Ricardo Monreal Ávila en su visita a Puebla, la legisladora que en el 2018 llegó a la cámara alta abanderada por el Partido del Trabajo (PT), indicó que incluso ya ha tenido diálogo con algunos de los dirigentes nacionales y locales para “abonar” en lo que pueda.

Indicó que solo a través de la representación de la alianza “Va Por México” o en su caso “Va por Puebla”, formada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), es como podría formalizar sus aspiraciones político-electorales para el siguiente año.

#Ángulo7Informa ll La senadora @nancydelasa anunció que de competir en el proceso electoral del 2024 lo hará con algún partido de la oposición, pues incluso ya ha tenido acercamiento con algunas de las dirigencias tanto a nivel local y nacional. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/8R0yDkUCZQ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 21, 2023

Al ser cuestionada sobre si regresaría al tricolor, en el que estaba antes del 2018, manifestó que su intención es “nunca más” militar en un partido político, pero abrió la posibilidad de simpatizar con el PRI para poder concretar su participación.

“Lo que sí tengo claro es que será con este lado, con este bloque de contención cómo podré participar si es que agarro el coche y si me dan la oportunidad. He tenido pláticas con todos, pero no hemos tomado una decisión, seguiré en el Grupo Plural porque la sociedad civil hoy nos reclama atender primero los problemas actuales”, expresó.

Comentó que si bien representó en su momento al PRI, después fue miembro del Partido del Trabajo (PT), del que se desencadenó y formó el Grupo Plural, por lo que de buscar un cargo de elección popular, teniendo la opción de ir por la gubernatura o incluso por su reelección como senadora.

Ha tenido acercamientos con otros partidos

De la Sierra Arámburo se ha reunido con personajes como Dante Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano, con Jesús Zambrano Grijalva, del PRD; y Alejandro Moreno Cárdenas, del Tricolor, a nivel nacional, mientras que lo local lo ha hecho con Augusta Díaz de Rivera Hernández, del PAN.

Esto, pues dijo con la intención de construir un equipo de trabajo para lograr tener un gobierno plural que “sea la diferencia”.

Sin embargo, aclaró que, en caso de no lograr los acuerdos con las dirigencias para ser postulada como candidata, está dispuesta a sumarse para dar el acompañamiento a quien sea el abanderado a la gubernatura bajo la alianza “Va Por Puebla”, en caso de que ésta se concrete.