-Publicidad-

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se decantó por su homólogo de partido, Alejandro Armenta Mier, para la gubernatura de Puebla, aunque señaló que respeta al diputado federal, Ignacio Mier Velazco, quien también aspira a dicho cargo.

En rueda de prensa durante su visita a Puebla, al ser cuestionado sobre los perfiles en el estado de cara al 2024, el senador comentó que si bien aún no son tiempos de elecciones, han surgido varios personajes que han levantado la mano, la más reciente al titular de la Semarnat, María Luisa Albores González.

“Aunque no es época de elecciones, ni tampoco vengo a meterme en sus asuntos, pero yo en lo personal tengo mucho respeto y admiración por Alejandro Armenta, para mí es un poblano excepcional, lo conocí hace unos años, ha crecido mucho en la Cámara (de senadores), es nuestro presidente y en su hombre temple, honestidad y firmeza extraordinaria”, asentó.

Sin embargo, Monreal Ávila dijo que respeta a todos, pues el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, es su amigo, así como el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, quien ha sido mencionado como un perfil rumbo a 2024, sumado a que hay mujeres que ya mostraron su interés para el 2024 como Albores González.

-Publicidad-

Incluso, dijo que Nancy de la Sierra Arámburo, quien ahora es del denominado “grupo plural”, es su comadre y es una mujer estupenda en el Senado, que se ha destacado, además de que es congruente con lo que hace, por lo que es decisión de ella si participa o no, pero al final serán los poblanos los que van a decidir.

Al ser cuestionado sobre si Mier Velazco es el responsable de que no se haya logrado la reforma constitucional en materia electoral, manifestó que eso se debió a que no se logró el consenso para la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, como en otros casos ha ocurrido.

“No, yo no podría de alguna manera culpar a Ignacio Mier de ello, las condiciones del país son muy difíciles, muy complejas y ahora lo que necesitamos es armonía, sensatez, ya no insultos, enconos, ni odios o gritos, en eso yo no estoy de acuerdo, por eso estoy por la reconciliación nacional”, asentó.

Céspedes ha generado conciliación

- Publicidad -

El coordinador de Morena en el Senado mencionó que en Puebla se tiene un ambiente más relajado y flexible, así como menos tenso, pues el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, le ha podio “aplicar su sello particular” a la administración, lo cual es positivo.

En ese tenor, dijo que fue amigo del exmandatario fallecido, Miguel Barbosa Huerta, con quien tenía una buena relación y a quien consideró como un hombre inteligente, por lo que su muerte fue muy sorpresiva.

“Creo que el gobernador ha actuado, le está infringiendo al estado su estilo personal, conciliación, reconciliación, búsqueda de sectores, generar condiciones de apertura y de libertad en todos los sentidos, creo que es bueno lo que tiene y está haciendo”, expresó.

-Publicidad-

Por otra parte, Monreal Ávila dijo que se reunirá con Céspedes Peregrina a quien le planteará que se instale una mesa “de la justicia y la paz” para que se reciben los expedientes de varios presos en Puebla, cuyos casos no son por razones jurídicas y con quienes previamente dialogó en el penal de Tepexi de Rodríguez.

Acompañado de la senadora, Nancy de la Sierra, precisó que su intención es atender este tipo de casos, por lo que confió en que el mandatario poblano tenga apertura para este tema, pues a decir de él, son alrededor de 100 presos los que están en esta situación.