El boxeador mexicano, Andy Ruiz, por primera vez en más de tres años, estaría teniendo una contienda por el título mundial de la categoría de los pesos pesados, enfrentando a Tyson Fury el verano de este año en el Wembley Stadium.

Eddie Hearn, promotor de Tyson Fury, campeón peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reveló para Boxing Kings Media que el pugilista británico tendría todo cerrado para que el próximo 22 de julio exponga su cinturón ante el mexicano Andy Ruiz, en una pelea que se llevaría a cabo en Londres, Reino Unido.

#FuryRuiz July 22nd… who does Wilder fight in the interim to a potential AJ fight in December then? pic.twitter.com/GkoD9oaJ6g

