Tepjf ratifica a Guadalupe Taddei como presidenta del INE

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ratificó el nombramiento de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el PAN impugnara su designación.

En sesión del 19 de abril, el Tepjf determinó que Taddei Zavala sí cumple con los requisitos para ser presidenta del INE, siendo la primera mujer que ocupa dicho cargo.

Y es que el PAN impugnó su designación ante el Tepjf, argumentando que no presentó su cédula profesional, por lo que no cumpliría con los requisitos para ocupar la presidencia del INE.

Sin embargo, la Sala Superior indicó que no es necesario presentarla para poder ser designada en el cargo que actualmente ostenta Taddei Zavala.

Respecto a que el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la presidenta del INE no es el perfil idóneo, el Tepjf indicó que únicamente son suposiciones sin sustento alguno, pues no se especificó el por qué no cumpliría con los requisitos.

El proyecto para declarar infundadas las quejas del PAN fue aprobado por cinco votos a favor y uno en contra, del magistrado Indalfer Infante González, quien sostuvo que únicamente el Comité Técnico de Evaluación tiene injerencia para decidir si Taddei Zavala cumple con los requisitos necesario para ser presidenta del INE.