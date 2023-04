La estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, estaría teniendo problemas con las autoridades de Arabia Saudita, país en el que actualmente radica, debido a comportamiento inapropiado. El deportista portugués podría verse deportado.

Cristiano Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro, que recién en el mes de diciembre se unió al Al-Nassr de la primera división de Arabia Saudita, se ha visto en medio de la polémica, dado que ha roto con las leyes de dicho país.

Y es que tras su último partido en la entidad asiática, en el cual, su equipo cayó por 2-0 ante el Al-Hilal y en el que el jugador fue despedido por los aficionados con los gritos de “¡Messi, Messi, Messi!”, el lusitano, molesto, partió de la cancha a los vestidores al término del encuentro con su mano agarrando sus genitales en respuesta a lo que ocurría en las gradas.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮

