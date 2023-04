-Publicidad-

De los 600 reportes por construcciones que obstruyen la vía pública con los que actualmente cuenta la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano municipal, el 50 por ciento ya están en proceso de derribe o en demolición, por lo que, se espera que en esta semana, puedan concluir con dos que ya iniciaron.



Así lo informó el titular de la dependencia, Felipe Velázquez Gutiérrez, luego de que, mil 200 de estos reportes fueron heredados de la anterior administración y se hicieron depuraciones para identificar duplicidad, pues tenían tres denuncias para una misma construcción que obstruye la vía pública.

Detalló que el derribo se realiza dependiendo de la disponibilidad que tenga el personal operativo de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura municipal, tal y como el que se hizo el pasado lunes, así como un segundo que tendrá que concluir en el transcurso de esta semana.

Por el momento, se tiene proyectado que en dos semanas, se pueda hacer el retiro de otras seis estructuras que obstruyen la vía pública, pues en lo que va de este 2023, el ayuntamiento ha procedido en ocho ocasiones, una de las recientes, la casa que se encontraba en la colonia El Cerrito, donde un particular construyó sobre la banqueta una extensión para su domicilio, pues mandó a edificar un cuarto extra, lo que bloqueaba el paso de peatones.

Faltan 50 espectaculares por regularizarse

Tras haber culminado en marzo el proceso para la regularización de espectaculares en la ciudad de Puebla, Vázquez Gutiérrez refirió que, 160 de ellos sí cumplieron con el procedimiento correspondiente ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

No obstante, 50 de estas estructuras aún no lo han hecho y en próximos días, se comenzarán a enviar notificaciones para que los dueños puedan tener su derecho de audiencia y en caso de que no sea así, se procede con la demolición del mismo.

Negocios no han solicitado licencias de ruido

Por otro lado, el funcionario municipal refirió que hasta el momento, ningún establecimiento se ha acercado al área correspondiente para que puedan solicitar sus licencias para emitir ruido, pese a que hay diversos reportes de esta situación.

Ante esto, el ayuntamiento ha clausurado cinco negocios por exceder de los decibeles permitidos y que tengan carácter de uso público, es decir, que brinden algún servicio como negocio, en donde la dependencia tiene injerencia.

Por último, Velázquez Gutiérrez informó que se espera el retiro o reubicación de 46 casetas en la capital poblana, pues actualmente se han eliminado ocho de manera voluntaria.