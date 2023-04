-Publicidad-

A ocho meses de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se quedó con 2 mil metros cuadrados del terreno ubicado en Cúmulo de Virgo y Vía Atlixcáyotl, tras concluir el litigio con el gobierno estatal, el organismo aún no tiene proyecto para darle utilidad al predio.

En entrevista, el presidente del CCE, Héctor Sánchez Morales, indicó que en mayo se tendrá una reunión con el comité financiero para revisar dicho tema, pues si bien con su antecesor José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco se concretó tener la posesión de dicho espacio, no dio tiempo para algo más.

Refirió que la ventaja es que ya cuentan de manera legal con este terreno, que es una tercera parte del predio original, pues fue el acuerdo que se tuvo con el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“Aún no se tiene algo definido, no sabemos si vamos a construir ahí, se va vender, se va cambiar, no sabemos qué va pasar, pero sí en este año debemos decidir qué es lo que se va hacer, se puso concretar ya tener el terreno, pero aún hay algo concreto”, asentó.

-Publicidad-

Comentó que, si bien tiene la necesidad de nuevas oficinas, y que es una obra que busca concretar antes de que concluya su gestión, no se sabe en qué lugar será, pero la idea es que antes de que acabe este año es ya contar con el proyecto ejecutivo para su ejecución a partir del 2024.

“Tenemos una oportunidad importante de que contemos con mejores instalaciones del CCE, andamos en eso, no tenemos una claridad, pero esperamos que, ya que nos reunamos en el comité, tendremos ya con exactitud qué va pasar”, remarcó.

Empresa de maquinaria pesada llegaría a Puebla

En otro tema, Sánchez Morales comentó que se trabaja en la atracción de una empresa alemana encargada de la fabricación de maquinaria pesada que tiene la intención de invertir en América Latina, la cual sería la primera de su tipo en la entidad.

- Publicidad -

Mencionó que no se puede decir el nombre de la misma, ni el monto que representa porque están en pláticas apenas y aunque ya se hizo una visita a Puebla, aún faltan otras para que se pueda concretar, por lo que confió en que pronto se tengan buenas noticias en este tema.

Dijo que de igual manera están trabajando en la atracción de empresas chinas, luego de la visita del embajador Zhang Run de dicho país asiático a la entidad en marzo pasado.