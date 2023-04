Decisiones

-Publicidad-

Durante este sexenio muchas voces de mujeres habían permanecido calladas, era para mí inexplicable e inaceptable, de ahí que lo que sucedió la semana anterior es algo para señalarse.



El grave error de querer limitar la facultad de interpretación del Poder Judicial en materia de derechos y justicia político electoral, lo hizo posible.

Nuevamente todas las mujeres de organizaciones, académicas, políticas, militantes partidistas, diputadas de todos los partidos políticos unieron sus voces para defender lo que por décadas hemos ido logrando.

Y es de comentarse, porque una vez más, ha quedado demostrado que cuando las mujeres deciden una acción que pretende violentar nuestros derechos y en su defensa ahí estamos todas.

Ante lo que parecía la inminente aprobación de una iniciativa de reforma constitucional, derivado del “acuerdo” que ya tenían las cúpulas de los partidos políticos acreditados como coordinadores de las fracciones parlamentarias, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputado, -por cierto todos hombres- para limitar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), que afectaba los logros en materia de paridad y de acciones afirmativas para los grupos minoritarios excluidos históricamente, por más que hicieron, incluso atreviéndose a desacreditar a sus compañeras legisladoras, al decirles que no la habían leído bien, rápidamente la verdad salió, se sumaron más y más organizaciones civiles y tuvieron que echar para atrás esa iniciativa, no sin antes decir que iban a “perfeccionarla” no veo como puedan hacerlo.

Tal parece que a estas cúpulas de los partidos políticos en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD, Morena) olvidaron lo que hemos batallado las mujeres de todos los partidos políticos para que cumplan con la normativa, y sólo ha sido a punta de sentencias que hemos podido ir avanzando.

Se les olvidó que cuando se establecieron las cuotas no las cumplían con todo tipo de argucias, hasta que en 2011 se conoce la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE les obliga a los partidos a cumplir el 40% de postulaciones de mujeres, como recuerdo en aquel momento que los partidos ya habían postulado y tuvieron que corregir.

Se les olvidó también que las mujeres eran colocadas en los últimos lugares de las listas de Representación proporcional, hasta que el Tribunal ordenó la alternancia hombre-mujer. Que ponían de suplentes de mujeres a hombres, las hacían renunciar -las juanitas- y quedaban hombres en los cargos, hasta que el TEPJ ordenó que candidaturas propietarias de mujer, debían llevar de suplente a mujer.

O que tal cuando Los partidos postulaban a las mujeres en distritos y/o municipios perdedores hasta que el TEPJ ordenó debían abanderar distritos competitivos.

Después y a pesar de la introducción del principio de paridad en la Constitución (2014) y del ordenamiento de la paridad en todo (2019) los partidos se resistían a cumplir con las postulaciones en gubernaturas, el TEPJ y el INE tuvieron que intervenir para su cumplimiento.

De ahí que estas Instituciones, han podido desarrollar mecanismos de protección de derechos de las mujeres, incluso muy recientemente la obligatoriedad de proponer para Consejeras una quinteta solo de mujeres de donde salió la actual presidenta del INE, de manera que sin estas instituciones no estaríamos ocupando los cargos que hoy tienen las mujeres, en donde incluso son mayoría en muchos Congresos estatales y en la Cámara de Diputados, ya se postulan planillas paritarias en gobiernos municipales así como en los gobiernos estatales.

Como verán limitar la facultad de interpretación en el TEPJ claro, que ponía en riesgo los derechos de mujeres y las minorías.

Tal vez los partidos están enojados con el TEPJ por tantas enmiendas que les han hecho, incluso ahora mismo está enmendándoles la plana al PRI y a Morena por la ampliación “irregular” de los períodos de dirigencia a ambos presidentes nacionales.

Por eso importante lo sucedido en la semana que concluyó, más aún cuando estamos siendo testigos de que todo lo que les incomoda, incluido el gobierno federal ahora o pretenden desaparecerlo o limitarlo ahí esta como ejemplo, lo que está sucediendo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y reitero a la ciudadanía nos interesa que funcione el INAI #TeTocaSenado.

