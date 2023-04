-Publicidad-

Aquiles Córdova Morán, líder del antorchismo nacional, llamó a los jóvenes de Puebla y el país a revivir la poesía de grandes autores, como Pablo Neruda y Miguel Hernández, así como a probarse en todas las artes y cultivar la declamación.

Lo anterior, este fin de semana ante jóvenes pertenecientes a las diferentes disciplinas artísticas que se practican en los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista, quienes realizaron recital de poesía luego del homenaje a Felipe Valdes Leal.

Dicho recital de declamadores contó con poesías tales como “Despedida” del autor Paul Geraldy, “Si tu me olvidas” de Pablo Neruda, “Danos un motor” de Vladimir Mayacovsky y “Sentados sobre los muertos” de Miguel Hernandez.

Córdova Morán explicó a los presentes que el hombre es un creados de belleza, de ideas y de arte, por lo que un hombre solo se convierte en uno cuando es creador, pues para que el hombre pueda enfrentarse a su realidad, tuvo que “haber desarrollado todas las facultades creativas del ser humano”.

Es por ello que invitó al antorchismo, en específico a los jóvenes que se dedican a la actividad artística a que ensayen a probarse en todas las artes, pues aseguró que “seguramente van a descubrir que en todas se sienten cómodos – sobre todo si perseveran en la práctica – que se sienten realizados, elevados multiplicados, que se sienten tranquilos sino felices de la vida que están llevando. Esta es la filosofía que debemos cultivar en todos los jóvenes que están en nuestros clubes artísticos”.

Asimismo, mencionó que para alcanzar esta tarea es muy importante y útil el papel de la poesía, que se da en dos niveles, el primero en la declamación y el segundo en la creación de los versos, sobre esto último comentó que “seguramente lo más difícil es hacer o crear una poesía” sin embarazo, puntualizó que “declamar también es difícil, porque al final de cuentas es recrear, volver a crear lo que ya está creado en las páginas de un libro, pero que está como muerto”.

“Hay que revivir al poeta, pero lo tienen que revivir con todas sus cualidades, sus matices, sus ideas, sus emociones, como si lo volviera hacer el propio poeta muerto y esto es lo que hace difícil la declamación, además el declamador tiene que intentar siempre conectar con el público”, comentó Córdova Morán.

Aquiles Córdova hizo hincapié en que “el declamador es un artista, es un creador aunque sea un recreador, vuelve a crear lo que ya está creado, pero no es fácil revivir a los muertos, no es fácil y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando declaman”, pues “tienen que hacer sentir un ser nuevo y diferente a lo que ha sido antes, por eso sí es difícil el arte de la declamación, es una obra creadora y no es sencilla de lograr a plenitud”.

Por último, invitó a los jóvenes a continuar con este aprendizaje y a seguir probándose en todas las áreas artísticas, pero especialmente en la declamación.