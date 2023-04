-Publicidad-

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue y este lunes 17 de abril un millón 651 mil 107 estudiantes de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) retomarán actividades en las 13 mil 927 escuelas de Puebla.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad que destacó que, como parte del calendario escolar 2022-2023, los alumnos retomarán sus labores académicas para continuar con el tercer periodo de evaluación, programado para julio.

Los alumnos de Puebla se sumarán a otros casi 25 millones más en el país que continuarán con su formación académica.

Será el próximo 28 de abril cuando los menores vuelvan a tener un mini puente, debido a la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar en planteles de educación básica. En dicho encuentro uno de los objetivos será profundizar en torno al campo formativo ética, naturaleza y sociales, su descripción y finalidades, para la educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria.

Por su parte, en mayo tendrán otro puente por el 1 de mayo, Día del Trabajo, que será lunes; el segundo comenzará el viernes 5 de mayo, por la Batalla de Puebla.

El tercer fin de semana largo se considerará desde el sábado 13 de mayo, domingo 14 y lunes 15, por el día del maestro.

Por su parte, el viernes 26 de mayo habrá consejo técnico, por lo que los alumnos también faltarán.

Es necesario señalar que, recientemente, la SEP federal realizó algunas modificaciones al calendario escolar, para que los alumnos concluyan sus clases desde el 19 de julio, mientras que habrá un taller de formación del 20 al 26 de julio.