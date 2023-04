-Publicidad-

El diputado local del PT, Antonio López Ruiz, señaló que en próximos días, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla, analizará su iniciativa para que en Puebla sea reconocida la condena de “cadena perpetua” con 90 años de prisión por violar a menores, pues la pena máxima por ese delito son 30 años.

Asimismo, agregó que analiza también incluir en su iniciativa, endurecer dichas penas cuando los agresores sean servidores públicos, en especial si estos son elementos de alguna Secretaría, Coordinación o Dirección de Policías.

Además, de hacer un exhorto para que todas las corporaciones de Seguridad Pública hagan una depuración de sus elementos, para evitar casos de agresiones sexuales por parte de los uniformados.

En entrevista, el petista dijo que sólo así se podría evitar que estos agresores sexuales repitan los ataques a otras víctimas, cuando estos quedan en libertad una vez que concluyen sus condenas cortas.

«Los casos de violación se tienen que sancionar con severidad (…) quien violenta a los niños en el estado de Puebla tiene que ser sancionado para que toda una vida no le alcance, estas personas no solo violan una vez, esos depredadores sexuales no lo hacen una sola vez», apuntó.

Fue en marzo, que el legislador del PT, presentó la iniciativa para triplicar la pena de cárcel para el delito de violación cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, es decir una pena de 90 años de prisión.