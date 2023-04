Los meses de abril y mayo han preparado grandes emociones en el mundo del deporte. Y es que a lo largo de ellos se estarán definiendo diferentes campeonatos, mientras que otros estarán dando inicio a sus temporadas. Acá te lo contamos.

Durante lo que resta de la segunda mitad del mes de abril y todo el mes de mayo, diversos torneos nacionales e internacionales estarán contando con una gran actividad, desde la Liga MX y la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), pasando por la Champions League y la Formula (F1), hasta una pelea titular de Saúl “Canelo” Álvarez.

En el fútbol nacional, la Liga MX tendrá durante esta segunda mitad de abril el cierre de su fase regular, para que los días 6 y 7 de mayo se jueguen los partidos de reclasificación y a partir del 10 de ese mismo mes se dé inicio con la Liguilla y los cuartos de final.

Por su parte, la gran final ha previsto sus fechas para que la ida se lleve a cabo 25 de mayo y la vuelta el día 28.

https://twitter.com/LigaBBVAMX/status/1642980712960729093

Ahora bien, con relación al fútbol internacional, la Champions League tendrá en abril la disputa de los cuartos de final de su temporada 2022-23. Para ello, los juegos de ida se llevarán a cabo los días 11 y 12, mientras que los encuentros de vuelta serán los días 18 y 19.

Una vez definidos los semifinalistas, estos, disputarán el pase a la final los días 9 y 10 de mayo con la ida de las semifinales, y los días 16 y 17 con los duelos de vuelta.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1636702236851032065

En la National Basketball Association (NBA), del 11 al 14 de abril se estarán definiendo los últimos invitados a la última fase del campeonato 2022-23 con la disputa de los Play-In. A partir del 15 abril se dará inicio a los Play-Offs con los 16 mejores equipos de la temporada.

It’s now or never. Win to get in. Watch the #ATTPlayIn 4/11 – 4/14 on ESPN & TNT. pic.twitter.com/NuisGE5tzB

— NBA (@NBA) April 4, 2023