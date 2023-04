-Publicidad-

Con la compra de 13 plantas eléctricas de Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que será la empresa productiva rectora de la nueva economía mixta mexicana, señaló el senador Ricardo Monreal Ávila.

El también líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, explicó que la adquisición, haca pública el pasado 4 de abril, implica una capacidad de generación eléctrica instalada de 8 mil 539 megavatios (MW).

De ese total, 8 mil 436 corresponden a ciclos combinados (es decir, plantas de generación a partir de uso de gas y de vapor de agua), y 103 a un parque eólico terrestre.

Iberdrola vende a gobierno 80% de sus activos en México

Esto significa –destacó el senador– la venta del 80 por ciento de los activos de generación eléctrica de esa empresa en nuestro país, una operación que se acerca a los 6 mil millones de dólares. Y en los hechos, representa el regreso de la economía mixta a uno de los sectores estratégicos para la nación: el energético.

En el corto y mediano plazo, el presidente López Obrador señaló que con ello se resuelve todo el consumo de energía eléctrica que requiere nuestra nación, en pleno crecimiento económico. Lo más importante es que así se garantiza que no se incremente el precio de la luz a las y los consumidores, como desde hace cuatro años.

Monreal Ávila afirmó que la institución que contará con la mayoría del capital de esta transacción será el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que además refinanciará la operación.

Esta compra –aseguró– no se agregará a la deuda pública del país, porque el Fondo se encuentra fuera del balance público, como apuntó la Secretaría de Hacienda.

La CFE será la encargada de operar esas plantas, lo cual le representará aumentar, en materia de generación eléctrica, del 39.6 por ciento al 55.5 por ciento del total de producción para todo el país, dejando el restante 44.5 por ciento al sector privado.

Monreal Ávila enfatizó tres aspectos de relevancia en la transacción:

1) La CFE no será empresa monopólica ni dominante en el sector eléctrico; continuará como Empresa Productiva del Estado, tal como la define la Constitución federal.

2) La operación de compra no es una estatización, sino una operación mercantil de compra-venta entre el sector público y una empresa particular de escala global. El Gobierno de México no se apropia de las plantas de Iberdrola mediante una acto expropiatorio unilateral de fuerza, sino mediante una acción voluntaria de libre mercado.

3) Al ser mayoritaria, mas no única ni dominante, la participación de la CFE como EPE garantizará que se cumpla con el doble criterio de preservar la seguridad nacional de un sector estratégico de la economía, así como el de proporcionar un servicio público oportuno y a buen precio a la población usuaria”, resaltó Ricardo Monreal.

Es necesario señalar, consideró el senador de la República que si bien existían diferencias entre el Gobierno federal y la firma española, en virtud de la nueva política energética soberana y nacionalista de nuestro país; del reordenamiento del mercado eléctrico nacional para que exista verdadera competencia, se llegó a este acuerdo histórico.

Es justo reconocer también que por medio del diálogo y la disposición de ambas partes se llevó a cabo este acontecimiento histórico que el presidente de la República ha calificado como una “nueva nacionalización”.

