-Publicidad-

Para los gobiernos estatal y federal, el campo es una prioridad, por lo que invierten mil 350 millones de pesos en conjunto, reportó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al presidir la entrega de 3 mil 826.2 toneladas de insumos de Fertilizantes para el Bienestar 2023.

Lo anterior, este miércoles en los municipios de Guadalupe Victoria y Tlachichuca, acciones que también beneficiarán a las y los productores de Lafragua, Chilchotla, Quimixtlán, Chichiquila y San Nicolás Buenos Aires.

Estas inversiones y los beneficios distribuidos en dichas demarcaciones, demuestran que los tres órdenes de gobierno son autoridades que le sirven a la sociedad, que son cercanas a las y los ciudadanos y que invierten el dinero del pueblo en el pueblo, señaló el mandatario estatal.

“Esa es la visión que tiene la Cuarta Transformación y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ser gobiernos cercanos a la gente, honrados, transparentes y comprometidos”, subrayó.

-Publicidad-

El gobernador destacó que la entrega de estos insumos tiene un gran valor para las y los productores, pues son distribuidos a tiempo, justo para preparar sus campos para la temporada de lluvias.

Federación reitera respaldo al campo poblano

En tanto, la directora general de Suelos y Agua y coordinadora del Programa Nacional de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura, Araceli Cerón Trejo reiteró el respaldo del gobierno federal al campo poblano y a las y los productores, tras recordar que Puebla fue el segundo estado en el que se desplegó este programa federal de entrega de fertilizantes, que este 2023 tiene un impacto en los 217 municipios.

Por su parte, el delegado de Programas para el Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues señaló que el impulso al sector agrícola permitirá un crecimiento económico acelerado y una reducción de la pobreza, por ello resaltó que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Sergio Salomón desarrollan acciones integrales conjuntas en esta materia.

- Publicidad -

En esta gira de trabajo por Guadalupe Victoria y Tlachichuca, en la que también entregó 23 títulos de propiedad, el gobernador estuvo acompañado por el gerente de proyectos y planeación estratégico de Seguridad Alimentaria Mexicana, José Adolfo Zepeda Zepeda; y el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, Enrique Isaías Villalobos Parra.

También el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier Aquino Limón; los diputados Jorge Estefan Chidiac, Karla Victoria Martínez Gallegos y Karla Rodríguez Palacios; la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez; los alcaldes de Guadalupe Victoria y Tlachichuca, Aurelio Flores Solano y Giovanni González Vieyra; el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas y el subsecretario de Desarrollo Político, Víctor Correau Galeazzi.

Con servicio público, gobierno impacta vida de poblanos

Concretar un cambio radical en Puebla para impactar de manera positiva la vida de las y los poblanos a través del servicio público, es uno de los objetivos del actual gobierno estatal y este solo se puede alcanzar de manera conjunta con la sociedad, sentenció el mandatario estatal, Sergio Salomón.

-Publicidad-

Lo anterior lo expuso al entregar obras de infraestructura vial en los municipios de Tlachichuca y Lafragua, con una inversión superior a los 33 millones 092 mil pesos.

En esta gira de trabajo, el mandatario refirió que la administración estatal trabaja conjuntamente con los ayuntamientos y camina de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Estamos siempre a sus órdenes, hoy buscamos ser un gobierno cercano, presente, que esté cerca de cada uno de ustedes, y que les sirvamos como se lo merecen, queremos hacer un cambio radical en nuestro estado y la única forma de hacerlo es juntos”, resaltó.

Sergio Salomón aprovechó la visita a estos municipios para reconocer el trabajo desarrollado por los brigadistas y los pobladores que participan en el combate a los incendios forestales. Garantizó que cuentan con todo el apoyo del gobierno de Puebla.

En Tlachichuca, el mandatario inauguró la reconstrucción del puente Zoapan en la comunidad de Lázaro Cárdenas, con una inversión de 22 millones 080 mil 292 pesos; y el adoquinamiento de las calles José María Morelos y 6 Poniente, que requirió de 4 millones 920 mil 484 pesos.

En Lafragua, entregó el adoquinamiento de las calles 10 Poniente y 6 Norte, de 3 millones 004 mil 709 pesos; arrancó la segunda etapa de esta obra por 3 millones 087 mil 393 pesos (obra bipartita) y otorgó 13 títulos de propiedad.

Con obras de infraestructura, gobierno de Sergio Salomón combate la desigualdad

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio informó que estas obras mejoran la movilidad y dignifican la vida de las y los habitantes de ambos municipios. Añadió que con estas acciones el gobierno presente de Sergio Salomón lucha contra la desigualdad, impulsa el desarrollo económico local y construye un mejor estado.

A su vez, el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas Mendoza destacó que estas obras, así como los títulos de propiedad, dan muestra del gobierno cercano encabezado por Sergio Salomón y del trabajo incansable que este realiza en beneficio de las y los poblanos.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier Aquino Limón; la diputada Karla Martínez Gallegos, así como los alcaldes de Lafragua, Raúl Pineda Raygoza y de Tlachichuca, Giovanni González Vieyra.

LPR