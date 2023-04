-Publicidad-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informó que el jueves 6 y viernes 7 de abril de 2023, laborarán de manera regular los servicios de urgencias y hospitalización, las 24 horas del día.

La institución comunica a sus derechohabientes que, en caso de una emergencia, deberán acudir los derechohabientes a la capital poblana, a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Manuel Ávila Camacho”; a la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia; al Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”, así como a las unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 2, No. 6, No. 7, No. 8, No 9, No. 55 y No. 57, donde se cuenta con área de Urgencias.

En el interior del estado, se otorgará el servicio en los HGZ No. 23 de Teziutlán; No. 15 de Tehuacán y No. 5 de Metepec. Así como en las UMF No. 11 de San Martín Texmelucan; No. 12 Cholula; No. 22 Teziutlán; No. 24 Izúcar de Matamoros; No. 26 Atencingo y No. 34 Atlixco.

El Programa IMSS-BIENESTAR, ubicado en las zonas rurales, otorgará atención en el área de Urgencias y Hospitalización en los nosocomios regionales de San Salvador El Seco, Tepexi de Rodríguez, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Ixtepec y Chiautla de Tapia.

-Publicidad-

De la misma manera, el IMSS en Puebla informa que el sábado 08 y domingo 09 de abril funcionan sus servicios médicos como corresponde al fin de semana en sus hospitales de Segundo Nivel, las dos Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) y los siete Hospitales Rurales, así como en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) con la atención de sexto y séptimo día.