Hospital General del IMSS en Cuautlancingo inicia operaciones

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuautlancingo, Puebla, inició operaciones en beneficio de los derechohabientes de la región de Huejotzingo, Cholula y parte de la capital del estado.

En la apertura de actividades el primer derechohabiente en ser atendido fue el señor Alberto “N”, a quién se le brindaron servicios de Medicina Interna por un cuadro intestinal.

Tras recibir los servicios médicos, Alberto agradeció a las autoridades del Seguro Social por acercar los servicios de salud a la población.

Este hospital del IMSS en Puebla brindará los servicios a la derechohabiencia adscrita a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 4 “La Constancia”; No. 12 “Cholula”; No. 14 “Pueblo Nuevo”; No. 41 “Huejotzingo” y No. 47 “Xoxtla”

Paola Farfán Ayala, Auxiliar de Enfermería General, refirió que la unidad era prioritaria en beneficio de los usuarios de la región.

Por su parte, la doctora Martha Cruz García, médico internista de este hospital, aseguró que en la unidad se atenderá con mejor calidad a los pacientes, ya que cuenta con herramientas de nueva generación y personal capacitado con disposición para brindar un mejor servicio.

Autoridades institucionales estuvieron presentes para dar testimonio del inicio de operaciones del hospital y dialogaron con los primeros pacientes respecto a los servicios del IMSS en la zona de Cuautlancingo y municipios aledaños.

Asistieron de nivel central la licenciada Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta, titular de la Unidad de Evaluación de Órganos de Operaciones Desconcentrados; licenciada Karen Berlanga Valdés, coordinador Técnico de Vinculación con el Congreso y el doctor Rafael Rodríguez Cabrera, coordinador de Unidades de Segundo Nivel de Atención, también estuvieron presentes la doctora María Aurora Treviño García, titular del IMSS en Puebla, el doctor Carlos Mario Santamaría Naal, director del Hospital General de Zona No. 35 de Cuautlancingo entre otros funcionarios.