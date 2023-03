-Publicidad-

El próximo lunes el gobierno de Puebla tiene contemplado anunciar si dará o no alguna prórroga para el pago del control vehicular, lo cual dependerá de cómo cierren los números de marzo en esta materia, pues los automovilistas aún tienen este viernes para hacerlo.

Así lo señaló, en entrevista al ser cuestionado sobre el tema al término del operativo por las vacaciones de Semana Santa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues argumentó que está en análisis en la Secretaría de Finanzas que encabeza María Teresa Castro Corro.

«Cerramos hoy y te digo al ratito, hoy estamos estudiando para ver como salimos en números y lo estaremos analizando, les aviso el lunes», expresó.

Es de mencionar que en Puebla hay más de un millón 300 mil unidades que por ley tienen que cumplir con esta obligación.

-Publicidad-

Sin embargo, para cubrir con este proceso primero tuvieron que haber reemplacado, pues de lo contrario no podían hacer el pago, que tiene un costo de 605 pesos.

No obstante, en caso de que no se amplíe el plazo, los contribuyentes que no hayan cumplido con el control vehicular tendrán que pagar la tenencia conforme al modelo de la unidad.

En análisis, convocatoria para notarias

En otro tema, Céspedes Peregrina comentó que sigue en proceso la convocatoria para las nuevas notarías que se crearán en el estado, como parte de la Ley del Notariado, por lo que están ocurriendo los trámites para todos los que tengan interés en participar.

- Publicidad -

Es de mencionar que el exgobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta, anunció que se emitiría un decreto para la creación de más de 120 notarías, lo cual “nunca se hizo en otros gobiernos”, por lo que para ello para ello es necesario que realicen sus prácticas, pues de lo contrario no podrán participar en el proceso.