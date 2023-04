Max Verstappen, vigente bicampeón del mundo de la Formula 1 (F1), ha señalado que su compañero de equipo de Red Bull Racing, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, a su vez, se ha colocado como el único rival a vencer que tendría actualmente.

Luego de las sesiones de prácticas del Gran Premio de Australia, el neerlandés Max Verstappen, habló ante los medios acerca de su visión sobre la presente campaña 2023 de la F1, externando declaraciones en las que ha asegurado que todos los otros 19 pilotos que componen la parrilla de “La Gran Carpa”, solo uno es el que considera podría arruinarle la defensa de su título, siendo este “Checo Pérez.

“Creo que Checo es mi único rival en este momento. Tenemos el mismo auto, así que podemos mejorar. Esto puede cambiar durante la temporada, pero él es el único que (ahora mismo) puede hacerme pasar un mal rato durante la carrera”, indicó el piloto oriundo de los Países Bajos.

Cabe recordar que previamente, Christian Horner, Director de Red Bull, había admitido que, al menos por parte del equipo, no habría ventajas para ninguno de sus dos corredores en la lucha en la competencia por el campeonato de pilotos.

«Como equipo, lo mejor que podemos hacer es darles la misma oportunidad, pero no se trata solo de nuestros dos pilotos», fueron las palabras del ex piloto británico.

De momento, este inicio de temporada 2023 ha sido de ensueño para el equipo de Red Bull Racing, pues no solo lidera el campeonato de constructores con 87 unidades, sino que sus dos pilotos se han colocado como los líderes en el campeonato de pilotos, con Verstappen sumando 44 puntos y “Checo” Pérez siguiéndolo de cerca con 43.

It's game on between Max and Checo! 🔥💪

Only ONE point separates the two drivers in the championship fight 👀#AusGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/q1zBhEbIZV

— Formula 1 (@F1) March 30, 2023