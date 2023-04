-Publicidad-

El senador Alejandro Armenta Mier consideró que en Morena hay piso parejo para el caso de la contienda por la candidatura a la gubernatura de Puebla, por lo que aseveró que no entrará en confrontación con nadie y afirmó que, de ser el candidato a la gubernatura, sumará a todos.

En entrevista, tras un encuentro con medios en el que acompañó al embajador de China en México, Zhang Run, el legislador poblano descartó que se tenga una cargada a favor del coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, luego de que varios actores se han sumado a su proyecto.

Dijo que él es respetuoso y tiene un gran respaldo popular, social y con participación en cada evento que realiza, con todos los partidos políticos.

“Claro (que veo piso parejo) y vamos muy bien, vamos arriba por los poblanos, yo estoy tranquilo, no voy a pelear con alguien, porque como vamos con toda claridad y certeza quiere decirles que soy respetuoso de todos, pero tenemos que ser cuidadosos y prudentes porque vamos a lograr sumar a todos”, asentó.

-Publicidad-

En ese tenor, rechazó irse a otro partido en caso de que no sea el candidato a la gubernatura con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como ha trascendido en días pasados, pues afirmó que él seguirá dentro del lopezobradorismo.

Descarta rompimiento con Nancy de la Sierra

Armenta Mier descartó tener un rompimiento con su homóloga Nancy de la Sierra Arámburo, luego de que el jueves hubo intercambio de declaraciones durante la sesión en el Senado, pues afirmó que “la quiere mucho y la respeta”.

Y es que hay que recordar que ambos políticos fueron en fórmula a la cámara alta en las elecciones del 2018, Armenta Mier con Morena y De la Sierra Arámburo con el Partido del Trabajo (PT), fracción a la que renunció desde el año pasado para irse al grupo plural.

- Publicidad -

Recordó que en su momento cuando llegó como presidente de la Mesa Directiva informó que traería a embajadores a Puebla, de los cuales ya van dos, pero adelantó que harán lo mismo el de Francia, Italia, Estados Unidos y el de Canadá”,

“Yo no puedo hacer una alabanza en boca propia, yo espero el escrutinio de los poblanos, no por algo estoy en primer lugar de las encuestas. Yo no voy a pelear con ella, si expresa o no algo a favor o en contra, será ella, yo lo respeto”, declaró.