El gobierno de la Ciudad de México evalúa presentar una denuncia penal contra restaurantes de Sonora Grill por persistir en la práctica de políticas de segregación y discriminación en contra de los clientes, así como fraude por falsificar exámenes de capacitación.

Así lo dio a conocer este jueves en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que llevarán el proceso penal correspondiente en contra del restaurante Sonora Grill a causa de discriminación y racismo en sus establecimientos, así como por fraude.

“Los establecimiento de Sonora Grill no solamente no reconocen lo que Copred investigó y dictamina, que hay discriminación o racismo, sino que simula hacer exámenes, y peor aún, falsifica exámenes, eso es penal, las dos cosas: tanto la discriminación, como el fraude o por lo menos, el poner una firma donde no es, y lo vamos a llevar a nivel penal”, explicó.

La jefa de Gobierno dijo que es la primera vez que un establecimiento prefiere saltar la norma antes de buscar un acercamiento con la administración local a fin de resolver los problemas.

«Hay evidencia de que ellos no quieren resolver y no están reconociendo que hay prácticas racistas en el establecimiento, además de la falsificación», dijo.

Sheinbaum agregó que se está evaluando con el consejero jurídico si la denuncia correspondiente la presentará Copred o directamente el Gobierno de la Ciudad de México.

Añadió que, además de que se ha modificado la ley para que haya sanciones económicas frente a la discriminación, “vamos a modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles para que no solo sean las alcaldías, sino que pueda ser el Invea central quien pueda hacer estas sanciones. Y segundo, este caso es penal y ya determinará la Fiscalía qué corresponde”, señaló Claudia Sheinbaum.

Restaurante fije capacitación contra racismo: Copred

Por su parte, Geraldina González de la Vega, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), informó que, en el expediente de queja Q-83-2022 se confirma que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de ese grupo en varios de sus establecimientos mercantiles.

Aseguró que la empresa presentó documentos en los cuales daba constancia de que se había capacitado en línea, al menos a 52 de sus empleados en contra de estas prácticas. Uno de ellos, aseguró la compañía, se había dado desde la propia institución y uno más de la Conapred.

Sin embargo, de las 52 constancias que se presentaron, 27 de los evaluados no acreditaron el curso, cinco ni siquiera estaban registrados en la plataforma. Para poder obtener esos documentos sin haber concluido satisfactoriamente las evaluaciones, apuntó era necesario entrar a la evaluación y no iniciarla.

Por estos hechos, el Copred propone que se realice un diagnóstico interno, se haga una capacitación continúa del personal, se lleve a cabo una campaña antiracismo, se cree un protocolo de atención igualitario, se tenga un monitoreo continuo de los tratos hacia los comensales y que la alcaldía Miguel Hidalgo realice las inspecciones necesarias.

El pasado 1 de agosto de 2022, cuando la Copred anunció que se abrió un expediente en contra de Sonora Grill para comprobar las quejas por conductas de racismo denunciadas en un restaurante de la zona de Polanco en la CDMX, derivado de que diversos usuarios en redes sociales señalaron que el restaurante, ubicado en Masaryk, Polanco, dividía a los clientes en dos grupos, dependiendo de cómo se veían, y sobre esto determinaban el lugar a ocupar en el sitio ‘para cuidar la imagen del establecimiento’.