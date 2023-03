Conocer los tiempos

-Publicidad-

«Oficio complejo y no exento de molestias y de riesgos profesionales, entre los que no es ciertamente el mayor el de tropezar con los pistoleros físicos o intelectuales del régimen.»

Manuel Gómez Morín

La turbulencia electoral ya comenzó o mejor dicho, para la Cuatro T, nunca ha terminado, primero porque el titular del ejecutivo federal no ha asumido la postura de gobernante responsable, sus discursos oscilan siempre del autoelogio y arenga pública, hasta el divisionismo y la descalificación del adversario, no toma descanso. Segundo, porque sus aliados, seguidores y correligionarios hacen diversas copias y versiones del mismo.

Puebla se inunda de propaganda del partido del oficialismo, miles de bardas se blanquean y con color guinda se leen diversas consignas, todas violatorias de la ley. Sin recato alguno, se colocan cientos de espectaculares, para promover libros, revistas o causas: campañas disimuladas de promoción.

Los jaloneos entre los aspirantes de ese partido, tanto a la presidencia de la república como de la gubernatura (a decir de Puebla) son notorios y acelerados, pero a eso me mantengo respetuoso, no me meto en la vida de otros partidos políticos, pero lo que sí es lamentable es el derroche de recursos –los cuales queremos pensar que son propios y no del erario- y la violación flagrante a la ley.

Porque por una razón existe tiempos electorales, y han sido ya más de cuatro años de un constante enfrentamiento, con partidos de oposición, con instituciones autónomas, con algunos países del extranjero, periodistas, activistas y un largo etcétera.

Dice un refrán: «sabia virtud de conocer el tiempo» y en Acción Nacional sabemos de eso, pues sabemos que la lucha es constante, y las campañas tienen sus tiempos, que nada, absolutamente nada está escrito antes de un proceso electoral.

Pero también sabemos de respeto, respeto a la ciudadanía para realizar campañas, posicionar nombres, nuestro andar es decidido y variado. Hoy toca convencer con acciones concretas en los espacios de participación que se tienen, hoy las y los poblanos quieren ver trabajo, no fotos, ni frases, quieren palpar resultados.

Ya vendrán los tiempos de posicionar candidatos y candidatas, los términos de ley se cumplirán y el PAN es respetuoso de ello, no con esto quiero decir que no ha habido compañeros o compañeras que han caído en esa tentación de adelantarse, lo que quiero dejar claro es que Acción Nacional sí respeta las reglas, ese es su fundamento de la actividad política que desarrolla.

Buenos vientos soplan para el PAN si caminamos junto con los ciudadanos, si damos su momento a cada etapa de la vida política, no nos apresuramos a sentarnos en los puestos cuando la ciudadanía no ha votado. No nos apresuramos a que se nos reconozca como el cercano, el bueno el ideal, cuando no hemos tomado en cuenta la opinión de las y los ciudadanos.

Quienes desean obtener el poder desde el poder, actúan con soberbia y prepotencia. Nosotros sabemos muy bien que son las y los ciudadanos; es el cumplimiento de las normas que nos rigen como país y es el respeto a la ciudadana autoridad electoral la que nos acercará a los triunfos.

