Prender su veladora, negociar-bajarse o chapulinear

Se ven diversos escenarios para la elección del 2024, para la presidencia de la república y renovación de 9 gubernaturas, donde se debe de aplicar la paridad de género y Puebla está por definirse, a pesar que unos dicen que será siglado hombre puede ser mujer, ya que depende de otros estados u otro estado para asegurar la sigla, es por ello, sí habría posibilidad de gobernadora. Referentes en el Estado para la designación de siglar hombre, esta puede ser una posibilidad, todo puede cambiar, solo recordemos la muerte de Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa, que provocó acelerar los cambios que se tenían previstos e incluso liberó a otros políticos de la persecuciones en su contra, es así que actualmente Puebla no tiene candidato asegurado, esto lo sabe Julio Huerta, Alejandro Armenta, Claudia Rivera y Nacho Mier, aún faltan días. Es importante aclarar que no solo es el “apoyo” de la gente (operadores políticos) el que se debe de cantar, sino influyen factores a nivel nacional para la designación del candidato.



Uno de los secretos bien sabidos pero no muy hablados es que a Nacho Mier lo impulsan por la lealtad que ha forjado de hace algunos años con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y la construcción de la 4T que incluso hay fotos y videos en la red que lo comprueban, y recordemos que hay actores políticos que solo se sumaron en el 2018, y ganaron por el efecto AMLO. El Senador Alejandro Armenta, no se queda atrás, a pesar de que se unió al proyecto de Morena después de su primo Nacho Mier, algo que lo caracteriza es su constancia para poder conseguir la denominación a candidato a gobernador provocando su posicionamiento. En cambio Julio Huerta, primo del ex gobernador MBH, al ser el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, está expuesto por la naturaleza del puesto y Claudia Rivera la tiene más difícil porque el ser ex alcalde de Puebla Capital y el recortar presupuesto para la difusión de sus obras, apoyos o programas implementados en su gobierno, no le ayudó en la percepción positiva de la ciudanía en la metrópoli, al contrario no se habló de ella de forma positiva sino negativa.

Por último, no quiero dejar aún lado a las personas que piensan que ya tenemos candidato (a), y decirles que es una elección que requiere seguir asegurando la permanencia y consolidación de Morena a nivel nacional, no solo con la organización sino la “unidad” porque si no la hay se corre el riesgo de perder posiciones clave, ya que el humo puede vender muy bien, pero no gana elecciones, estas se ganan en las urnas.

*Las opiniones emitidas en esta columna son de manera neutral y objetiva, ya que no defino ninguna postura a favor o en contra de algún personaje anteriormente citado.

