La selección mexicana de fútbol ha visto en su máximo rival de la región, el representativo de los Estados Unidos, al que será su contrincante en las semifinales de la Nations League, por lo que habrá una edición más del «Clásico de Norteamérica» en dicha fase.

Luego de seis jornadas de la ronda de grupos, esta semana, la Nations League 2022-23 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ha cerrado su primera etapa del torneo, teniendo como calificados a las finales a México por parte del Grupo A, a Panamá por el Grupo B, a Canadá del lado del Grupo C y a Estados Unidos en el Grupo D.

Estos cuatro equipos estarán disputando las semifinales del evento el próximo verano. Para ello, la misma Concacaf ha definido los cruces a través de los puntos que realizaron en la primera ronda, donde el mejor clasificado se medirá al cuarto lugar en cuestión y el segundo que mejor avanzó a las semifinales se enfrentará al tercero.

2022/23 #CNL Finals Ranking 📊

This ranking is based on the National Team's groups stage performance.

The semifinals are set! 🔥

🇺🇸 @usmnt 🆚 @miseleccionmx 🇲🇽

🇵🇦 @fepafut 🆚 @CanadaSoccerEN 🇨🇦

More 👉https://t.co/4S75DS6jCm

Tickets on sale 🎟️ https://t.co/N7OmQzRlrW pic.twitter.com/i40d1oRa7j

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 29, 2023