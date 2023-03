Si me dejan, México puede ser campeón mundial: Sánchez

-Publicidad-

La selección mexicana de fútbol sostuvo a lo largo de la semana pasada y el fin de semana el debut de su nuevo entrenador, Diego Cocca. Sin embargo, los dos primeros partidos que afrontó «El Tri» de la mano del estratega que fuera campeón con Atlas, contra Surinam y Jamaica, han dejado dudas sobre la afición, pues a pesar de que consiguió el pase a las semifinales de la Nations League, no pudo ganarle en el Estadio Azteca al selectivo jamaiquino, obteniendo un empate 2-2.

Es ahí donde el «Pentapichichi», Hugo Sánchez, ha alzado la voz, señalando para el diario «La Opinión» su deseo de que se le dé una segunda oportunidad al mando del selectivo, indicando que si se le da la continuidad necesaria, él, como entrenador, podría cambiarle la mentalidad al futbolista mexicano, al grado de que México podría convertirse en campeón del mundo.

Hugo Sánchez sigue sin dudar en que él podría llevar a la Selección Mexicana a lo más alto. 👑 🇲🇽 pic.twitter.com/s519hv0Rmu — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 28, 2023

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así. ¿Saben por qué no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan 3 periodos mundialistas», externó el ex goleador del Real Madrid.

Así mismo, Hugo Sánchez cuestionó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y su postura para que un extranjero esté al frente del equipo nacional, pues además de Cocca que es argentino, previamente otros entrenadores como Gerardo “Tata” Martino, también argentino, y Juan Carlos Osorio, colombiano, han desfilado por los banquillos del “Tricolor”.

“Ahora llevamos, no sé si son 4 o 5 entrenadores que no son mexicanos y no conseguimos nada importante, estamos igual. Entonces de que esté uno de fuera a que esté un mexicano… hay que poner a la gente nuestra. Estadísticamente hablando, no conozco ninguna selección campeona del mundo, hasta la fecha, donde haya ganado uno que no sea local. Todos los países que han ganado la Copa del Mundo lo han hecho con entrenadores locales, hay que seguir esa línea”

Cabe recordar que Sánchez ya supo lo que era pararse en el área técnica de la selección mexicana, tomando las riendas como entrenador en 2006. Si bien, a lo largo del 2007 obtuvo un segundo lugar en la Copa Oro y un tercer lugar en la Copa América, al año siguiente, sería destituido, luego de que con la selección sub-23 quedara fuera de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cayendo eliminado en la primera ronda del Preolímpico de la región.