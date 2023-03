-Publicidad-

Diputados de Morena señalaron que no pueden juzgar a los perfiles que se han sumado a los proyectos de Ignacio Mier Velazco y Alejandro Armenta Mier, aspirantes a la gubernatura de Puebla en 2024, pero ambos deberán responder por los señalamientos.

En rueda de prensa, el legislador Iván Herrera Villagómez manifestó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha sumado a distintos perfiles desde el 2017, quienes han migrado de distintos partidos.

Con ello, resaltó que los interesados “tienen las puertas abiertas del partido” si cumplen con los principios de no mentir y no robar y no traicionar. Sin embargo, destacó que harán las “observaciones pertinentes” de cualquier perfil que incurra en alguna irregularidad.

Por su parte, Carlos Evangelista Aniceto señaló que no son jueces para señalar a los perfiles defenestrados que se han sumado, pues son las autoridades quienes deben resolver si son culpables de algún señalamiento, como en el caso del expanista Edgar Salomón Escorza.

En cambio, la diputada Yolanda Gámez Mendoza confió en que los fundadores del partido tendrán prioridad en el proyecto de Mier Velazco, el coordinador de diputados federales de Morena que ha incorporado a actores de otras fuerzas.

El 24 de marzo, Mier Velazco hizo público la adhesión a su equipo del expanista Salomón Escorza, quien fue candidato a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan en 2021. En 2014, fue denunciado por el presunto abuso sexual de una joven de 26 años, a la que subió a la fuerza a su automóvil, según la denuncia.

En cambio, a la estructura de Armenta Mier se sumó Héctor Alonso Granados, exdiputado local que fue acusado de ofender a compañeras en la LX Legislatura, entre 2018 y 2021. Fue expulsado de Morena y de Movimiento Ciudadano por estas conductas.