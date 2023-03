México, con histórico tercer lugar en ranking mundial de béisbol

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) reveló su más reciente listado del ranking mundial de selecciones de beisbol, misma en la que el equipo mexicano tuvo un destacado lugar, apareciendo en top 3, siendo está la mejor plaza de su historia.

El representativo nacional del «Rey de los Deportes» no ha dejado de darle alegrías al país. Y es que luego de su gran actuación en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, este martes 28 de marzo, fue colocado por el máximo organismo del béisbol como la tercera mejor selección del mundo con 4130 puntos, en un hecho sin precedentes.

📊🌏⚾ The moment you have been waiting for the updated Men's Baseball World Rankings!

🔝🇯🇵 Japan No 1!

🔥 With a place in the next #Premier12 on the line, keep your eyes open to check how our Ranking develop during 2023

🔗 Check out the details here: https://t.co/p2VQvCuduL pic.twitter.com/F3PGR5Qpla

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) March 28, 2023