En Zautla, matan y queman a mujer reportada como desaparecida

María Antonia, de 49 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 23 de marzo, en la comunidad de Contla, en Zautla, pero ese mismo día fue asesinada y quemada en Tlamanca, en el mismo municipio.

Fue la noche del 23 de marzo cuando habitantes de Tlamanca se percataron de un incendio forestal y acudieron a apagarlo, sin embargo, pronto se dieron cuenta de que dentro de las llamas había una mujer, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de la FGE que realizaron el levantamiento del cadáver, mismo que quedó en calidad de desconocido, sin embargo, se confirmó que se trataba de María Antonia, quien ese mismo día salió de su casa, pero ya nunca regresó.

Fue hasta el 26 de marzo cuando su cuerpo arribó a so comunidad para enterrarlo en el panteón de la localidad; el caso no se conoció hasta días después debido a que, presuntamente, el ayuntamiento trató de que no trascendiera.

Sobre el caso, se presume que la víctima fue asesinada con una soga y para deshacerse de la evidencia, el o los feminicidas trataron de quemar sus restos.

GDLRP