-Publicidad-

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) vio amenazada la realización del Mundial varonil Sub 20, el cual estaba previsto para disputarse en este año. Esto, debido a diferencias políticas entre la sede e Israel.

A lo largo de las últimas horas se ha revelado que uno de los próximos torneos internacionales a nivel de selecciones, el mundial sub-20 de Indonesia 2023, el cual arrancaría el 20 de mayo y tendría su final el 11 de junio, podría estarse suspendiendo.

Y es que desde la misma Indonesia se ha solicitado vetar a la selección de Israel de la justa, a pesar de que dicho equipo había conseguido su clasificación al evento.

El motivo de esta postura por parte de Indonesia surge en respuesta a la ocupación israelí en el territorio palestino que se ha dado desde la primera mitad del siglo XX, pues no es la primera vez en la que un conflicto entre dos naciones lleva al bloqueo de una selección este deporte.

-Publicidad-

Hay recordar el caso más reciente, el que Rusia, que por decreto de la FIFA, fue expulsada de toda competición de fútbol internacional por su invasión a Ucrania.

SOLIDARIDAD: La FIFA aplaza la Copa Mundial Sub-20 ante el rechazo de Indonesia a la participación de Israel. pic.twitter.com/oz27HoBPt8 — Palestina Hoy (@HoyPalestina) March 27, 2023

Cabe mencionar que Indonesia, no solo no cuenta con relaciones diplomáticas con Israel, sino que, además, fue una de las primeras entidades que, desde 1988, apoyó al reconocimiento de Palestina como estado independiente.

- Publicidad -

”Las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia», indicó Wayan Koster, gobernador de la Isla de Bali, en Indonesia.

Si bien, la FIFA no ha expuesto alguna postura ante este caso, tampoco ha pasado desapercibido, pues incluso, este lunes 27 de marzo, el máximo organismo del fútbol mundial anunció que, al menos, el sorteo de los grupos, el cual iba desarrollarse este 31 de marzo, estaría siendo pospuesto hasta nuevo aviso.

A pesar de que el selectivo mexicano no clasificó a este evento, el país no quedaría exento de participación, pues cuatro árbitros nacionales habían sido confirmados para que repartieran justicia en los encuentros, siendo estos Marco Antonio Ortiz, Jorge Antonio Sánchez, Enrique Isaac Bustos y Adonai Escobedo, aunque ahora, también podrían quedarse sin mundial si la FIFA no establece un acuerdo.