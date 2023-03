La guerra de las operaciones políticas en Puebla

-Publicidad-

En las últimas semanas, los principales aspirantes de Morena a la gubernatura del estado de Puebla, han estado muy pero muy activos con sus operaciones políticas para tratar de amarrar su candidatura en el 2024.

Estas operaciones, que ya parecen actos de campaña, han dado de que hablar que por eso expondremos el punto de vista.

Por ejemplo, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, presumió en las últimas horas que sumó a su proyecto político al ex líder del sindicato del Ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez.

Este personaje, quien se caracteriza por la movilización de estructuras, estuvo encarcelado durante el morenovallismo, sin embargo, un milagro inesperado lo alcanzó que logró su libertad hace pocos años.



Quien también anda muy movido en su tablero político, es el diputado federal Ignacio Mier Velazco, quien aglutinó a priistas, perredistas, morenistas, morenovallistas, galicistas y cualquier otra corriente o grupo político que ha estado marginado en Puebla.

Ejemplo de ello, fue el encuentro con ex legisladores donde estuvieron presentes Edgar Salomón Escorza, ex diputado local del PRI y ex candidato del PAN a edil de San Martín Texmelucan.

También estuvieron ex diputados del PAN que juraron amor eterno al morenovallismo, que ahora, al no tener a su líder moral, buscan refugio con Ignacio Mier.



El PRI también está jugado sus canicas rumbo al 2024 y muchos dicen, que hasta podría traicionaría al PAN en la alianza para la gubernatura de Puebla.

¿Será?

Parte del chismecito, es que algunos panistas están preocupados por la incorporación de priistas en secretarías importantes dentro del gobierno de Sergio Salomón Céspedes.



A decir de los panistas, esos priistas con experiencia política, estarían apoyando en favor del titular de la Secretaría de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, para que sea el candidato a gobernador de Puebla.

¡Que nervios!

Hasta aquí mi reporte.

LA FRASE

«Para la mayoría de los hombres la guerra es el fin de la soledad. Para mi es la soledad infinita».

Albert Camus

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.