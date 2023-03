Julio César Chávez González, “El Gran Campeón Mexicano”, anunció que estará subiendo por una última vez a los cuadriláteros, despidiéndose del boxeo con una pelea de exhibición con otra leyenda del pugilismo, Érik “El Terrible” Morales.

A través de redes sociales, Julio César Chávez, peleador mexicano considerado uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, confirmó que, a sus 60 años, se estará poniendo los guantes una vez más.

Y es que Chávez, bajo el eslogan de “El Último Adiós”. estará teniendo una última pelea de exhibición, la cual, se estará llevando a cabo el próximo 20 de mayo, en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, ciudad que lo acogió durante gran parte de su carrera. Para este duelo, se estará midiendo a Érik “El Terrible” Morales.

Cabe recordar que Chávez contó con una notable carrera, en la que consiguió un récord de 107 victorias (86 por nocaut), 6 derrotas y 2 empates. Así mismo, se mantuvo invicto y sin derrotas durante sus primeros 90 combates; además, se consagró campeón mundial en las categorías de peso superpluma, ligero y superligero.

Si bien Chávez se retiró del profesionalismo en 2005, ya fuera del circuito, el boxeador se mantuvo activo con combates de exhibición, realizando “Dream Matches” y reviviendo viejas rivalidades, teniendo duelos con Daniel “El Travieso” Arce y Héctor Camacho Jr, por ejemplo.

Here’s 10 seconds of action that sum up the character of Erik Morales in the ring.

El Terrible was a true warrior!#boxing pic.twitter.com/77sSzURd7C

— Steve Boxman (@SteveBoxman) February 5, 2023