Feria de Salud Bucal del IMSS en Puebla: del 27 al 31 de marzo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla invitó a la población derechohabiente a participar en la primera Feria de Salud Bucal que se llevará a cabo del 27 al 31 de marzo de 2023, en las Unidades de Medicina Familiar en la entidad.

Carmen Pérez Chalini, coordinadora auxiliar Delegacional de Estomatología del IMSS en Puebla, destacó que se estará otorgando información a través de pláticas en las salas de espera, y en los consultorios dentales se dará de atención bucal.

Dentro de las acciones preventivas dentales están la enseñanza de la técnica de cepillado, el uso correcto de hilo dental, detección de la placa dentobacteriana y las acciones para revisar los tejidos de su boca para detectar enfermedades de las encías y lengua.

Refirió que se realizarán en consultorio profilaxis, aplicación de flúor y colocación de selladores de rosetas y fisuras en los consultorios de dental asistencial se realizarán desde revisiones diagnóstico y tratamiento de caries colocación de amalgamas y resinas y de ser necesario extracciones dentales.

Destacó que en las UMF como: la No. 1, No. 55, No. 57 ya se utilizan resina de foto curado con biomateriales dentales para la restauración de dientes tanto anteriores como posteriores que permite brindar una atención estética y saludable.

Para solicitar el servicio durante esta Feria de la Salud sólo debe presentar su carnet de citas con la asistente médica del consultorio que le corresponde al servicio de dental, a través de la aplicación de IMSS Digital dental o directamente con el promotor de Estomatología.

Las UMF con servicios de Estomatología en ciudad de Puebla son: Paseo Bravo, Boulevard 5 de Mayo, San Felipe, Plaza San Pedro, Unidad San Bartolo, Mayorazgo, Cholula.

Así como en las unidades foráneas siguientes: Tehuacán, San Martín, Nuevo Necaxa, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Atencingo, Calipan, Tehuacán, Atlixco, San José Chiapa.

Pérez Chalini reiteró la invitación para recibir atención a la salud bucal en sus modalidades de Estomatología preventiva y asistencial o curativa a todos los derechohabientes del IMSS, dando prioridad a los grupos vulnerables pacientes que vienen con diabetes e hipertensión y también a las mujeres embarazadas, se atenderá desde niños hasta adultos mayores.