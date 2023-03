-Publicidad-

A 3 años de liberarlo por obstrucción a la vía pública y menoscabo a medios de transporte durante una manifestación en Juan C. Bonilla en 20219, debido a falta de pruebas, el activista Miguel López Vega, fue citado a audiencia judicial por los mismos hechos.

Acompañado de representantes de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), las organizaciones “28 de Octubre”, Pueblos Unidos, Frente de Pueblos y Guardianes del Río Metlapanapa, cuestionó que sea “hasta apenas” cuando se da esta situación.

El también defensor del agua y territorio en la región de Juan C. Bonilla cuestionó que estos hechos se den 3 años después de que mantiene un proceso en libertad, pues la medida cautelar que le impusieron fue firma periódica cada 15 días, por lo que pareciera que “lo quieren ver preso a como dé lugar”.

Recordó que, desde el 2019, Ciudad Textil y la Comisión de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), buscan construir un colector pluvial para las descargas de este corredor industrial, el cual desembocaría en el río Metlapanapa, a pesar de que desecha metales pesados y que son “altamente contaminantes”.

En octubre de dicho año, hubo un enfrentamiento entre los pobladores y la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército por la protesta que mantenían.

El 24 de enero de 2020, López Vega fue detenido por obstrucción de obra pública al no permitir su construcción, daño a las vías de comunicación y a los medios de transporte, por supuestamente, detonar una bomba molotov contra un vehículo.

La denuncia fue hecha por Ceaspue, sin embargo, los abogados del activista lograron comprobar que no había pruebas y la justicia poblana lo absolvió de dos de los ilícitos, dejando solo vigente el de ataque a las vías de comunicación y por lo que se le impuso como medida cautelar la firma periódica.

No obstante, dijo que la semana pasada fue notificado de que se reactivó la causa penal en su contra y fue citado en la Casa de Justicia de Cholula para una audiencia para el miércoles 29 de marzo, con el fin de reabrir el proceso y con el que teme que sea detenido nuevamente.

“El citatorio dice que es porque la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no fue notificado de la audiencia del 29 de enero del 2020 en la que me dieron la libertad, porque no hubo pruebas, pero argumenta que no estaba de acuerdo y pide a través de una apelación en la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia reiniciar el proceso y se la dan”, asentó.

#Ángulo7Informa ll El activista y defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega, acusó que fue citado a la Casa de Justicia de Cholula para audiencia otra vez por los delitos del 2020, luego de que la Ceaspue apeló la resolución donde quedó libre hace 3 años. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/1tDhYjr0fI — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 26, 2023

Podría ser detenido nuevamente: abogado

Por su parte, Juan Carlos Flores Solís, uno de sus abogados, comentó que esta nueva cita “es ilegal”, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la audiencia inicial no es necesario que estén todos los involucrados, pues con que estén tres, que son el Ministerio Público, el imputado y su defensor, es suficiente y no se necesita la presencia del ofendido, que en este caso es la Ceaspue.

Ante esta situación, refirió que “se tiene el temor” de que el activista sea encarcelado nuevamente, lo cual consideró, es con el fin de querer meter presión a los pobladores y que los empresarios de esta zona textil puedan concluir con el proyecto del colector, toda vez que se encuentra detenido desde 2020 por amparos de los habitantes de la zona.

Por esta razón, López Vega en conjunto con las organizaciones pidieron al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina establecer una mesa de diálogo con los activistas de la región, con el objetivo de dar fin a la “persecución del activista” y que se garantice que no haya más casos similares.

Además, reclamaron que ninguna empresa ni exfuncionarios este siendo juzgada por la contaminación de los diversos afluentes que componen la cuenca del Alto Atoyac, tal es el caso del río Metlapanapa, pese a que en su momento fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, Alfredo Ávila Salazar, del Ceaspue, por desviar alrededor de mil millones de pesos que eran para el saneamiento del río y de ser el impulsor del proyecto.

Finalmente, informaron que se tendrán diversas actividades previo a este hecho como es un foro virtual el lunes sobre la situación del activista, una manifestación el martes a las 10 de la mañana afuera de ciudad judicial y una concentración en Casa de Justicia el miércoles en el marco de la audiencia de López Vega a la 1 y media de la tarde.