El diputado federal, Ignacio Mier Velazco, quien aspira a la gubernatura de Puebla en el 2024, indicó que quienes tengan la vocación de la cuarta transformación pueden sumarse a su proyecto, pues todos tienen cabida, esto tras la inclusión de políticos de otros partidos.

En rueda de prensa, en su gira por el municipio de Zacatlán, el coordinador de los diputados federales de Morena en San Lázaro, consideró que la vocación democrática del partido no corresponde necesariamente a la apreciación que tiene la dirigente estatal, Olga Romero Garci-Crespo.

Esto, luego de que la líder de Morena en la entidad declaró en días pasados que el partido tiene las puertas cerradas para personajes que en su momento fueron respaldados por otras fuerzas políticas, como el exgobernador Antonio Gali Fayad, que no es panista, pero el albiazul lo impulsó para llegar a dicho cargo.

Aunque dijo desconocer si Gali Fayad tiene intención de sumarse a Morena, sostuvo que siempre será respetuoso de la opinión de su dirigencia estatal, aunque insistió que no coincide con ella, pues el partido debe ser abierto para mujeres y hombres que quieran hacerlo.

Aseveró que en un proyecto para hombres y mujeres libres (en referencia al suyo) hay cabida para todos, siempre y cuando quienes lo hagan sea con la vocación de la transformación de la vida pública de Puebla y México en el que todos se expresen.

Manifestó que un movimiento, como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, está por encima de un partido político e intereses de grupo, pues no se trata buscar puestos, ya que se ha dejado a un lado la esencia de eso y que él –dijo– la está retomando.

“Lo que nosotros hicimos fue algo más sencillo, más abierto y ciudadano para incorporar a todos, no importando su procedencia, porque hay que hacer efectivo y no un recurso demagógico, aquello de que con el pueblo todo, sin el nada y no ponerle una medida a ello, cada vez se están sumando más personas, eso me da mucho gusto”, asentó.

SCJN actuó por presión para suspender Plan B

En otro tema, sobre la suspensión que se otorgó contra la aplicación del “plan b” en materia electoral, Mier Velazco comentó que “pone a prueba” la división de poderes e imparcialidad de los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, consideró que esto parece más un activismo judicial por parte del ministro Javier Laynez Potisek, quien dio entrada al recurso presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y otorgó la suspensión, a quien tachó de perder la brújula.

“La admite en función de presiones de carácter político y con afinidades partidarias y parecería y sería lamentable para el Poder Judicial en México, que estuviera sobre todo meditada su decisión en relación de fobias personales que creó las debería dejar en el perchero de su casa”, asentó.

Por ello, dijo que confían en “el buen criterio y juicio” analítico e interpretativo de parte de los demás ministros y que se pongan del lado para que haya un país democrático.