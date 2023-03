-Publicidad-

En el Centro Histórico de Puebla, alrededor de 200 locales permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia, en 2020, pues el arranque del 2023 “ha sido muy complicado” y se prevé que sea hasta finales cuando se logre estabilidad.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH), quien agregó que, aunque esperaban mejores números para los primeros, la realidad ha sido otra, pues llegan visitantes, pero no compran.

“Estamos viendo que vamos saliendo de la pandemia de salud, pero nos mantenemos en una pandemia económica, vemos que vienen muchos visitantes al Centro Histórico, pero no nos están consumiendo, ha habido actividades del ayuntamiento, eventos culturales y no ha sido el detonante que nosotros esperábamos”, asentó.

Refirió que confiaban que para mediados de año estuvieran en los mismos números que el 2019, pero no será así y tendrán que esperar hasta finales del 2023 para ver cómo cierran, ya que no solo se trata de vender, sino de mantener estabilidad con los ingresos y con los empleos.

Comentó que de los 2 mil locales que se habían cerrado en el primer cuadro de la ciudad, se recuperó el 90 por ciento, es decir que volvieron a abrir, que son mil 800 y aunque hubo algunos que intentaron reanudar operaciones, no lo lograron por se acabó la temporada o no tuvieron la posibilidad.

Esto, tomando en cuenta que en el Centro Histórico se tienen 10 mil unidades económicas, sin embargo, hay zonas que son de menos afluencia de personas y transporte público, como la 4 y 6 Norte, la 5 Norte, así como la 7, 9 y 15 Oriente, que pudieran considerarse como focos rojos.

“Estamos la gran mayoría de los comercios un punto de equilibrio, pero no de utilidad, apenas vamos saliendo, hay quienes tienen rentas atrasadas, mercancías que ya no pudieron sacar y eso genera que no puedan solventar sus pagos y tienen que cerrar, es un inicio de año muy atípico”, expresó.

Entre más alejadas del zócalo, menos ingresos

Ayala Vázquez comentó que no se trata solo del cierre de los establecimientos, sino también se pierden empleos y las familias se ven afectadas, pues dejar de operar un comercio “es muy lamentable”, ya que a veces se trata del patrimonio de toda una familia.

Indicó que en las vialidades más cercanas a la calle 5 de Mayo y el zócalo o el mercado 5 de Mayo, son donde se pueden mantener más abiertos los comercios, a diferencia de otras donde se tienen menor afluencia, pues el ritmo comercial disminuye.

El presidente del Consejo de Comerciantes dijo que, entre más alejados estén los locales, las rentas bajan y son más económicas, pero igual se da la problemática de que los ingresos son más bajos por la misma ubicación en la que se encuentran.

Añadió que alrededor del 90 por ciento se ha mantenido con sus rentas, porque han sido solidarios debido a la pandemia, pero el resto sí ha generado un aumento, ya que son las zonas más comerciales como las de la calle 5 de Mayo y eso genera que les suban 5 o 10 por ciento, dependiendo como negocien.

En ese tenor, mencionó que las rentas en promedio pueden ir de los 12 a los 20 mil pesos, pero si están en calles que son más comerciales pueden ser de 50 mil hasta los 300 mil pesos, dependiendo del tamaño, ya que hay locales con varios comerciales, mientras que, en zonas como la Plaza de la Tecnología, también varía y, al ser más especializada.

