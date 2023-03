-Publicidad-

Tras la polémica destitución de Julian Nagelsmann como su Director Técnico, el equipo Bayern Múnich confirmó al que será su sustituto en los banquillos, Thomas Tuchel, campeón de Champions League y viejo conocido del fútbol alemán.

Este viernes 24 de marzo, a través de redes sociales, el vigente campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich, presentó al estratega Thomas Tuchel como su nuevo entrenador, quien ha firmado contrato con el club por dos años hasta 2025.

Thomas Tuchel recibe un contrato hasta el 30/6/2025 y dirigirá su primer entrenamiento el lunes. pic.twitter.com/oFCpi7UVtH — FC Bayern München Español (@FCBayernES) March 24, 2023

Si bien, el entrenador alemán de 49 años arrancó la presente temporada dirigiendo al Chelsea de la Premier League, equipo con el que fue campeón de Champions League en la campaña 2020-21, este fue destituido del cuadro inglés en el mes de septiembre, motivo por el cual desde ese momento se encontraba libre.

Cabe mencionar que este será el regreso Tuchel a la liga alemana tras más de cinco años, competición en la que en su momento rivalizó con el mismo Bayern cuando estuvo al frente del Mainz 05 y el Borussia Dortmund, alcanzando incluso con este último un segundo lugar en la campaña 2015-16 y un tercer lugar en la 2016-17.

Despiden a Nagelsmann entre escándalos

La llegada de Tuchel se da luego de que el club informó de manera repentina que Julian Nagelsmann había sido despedido por la directiva, decisión que ha dejado diferentes dudas respecto al motivo de ello.

Y es que si bien, en la última jornada de la Bundesliga el Bayern, todavía con Nagelsmann como entrenador, había caído al segundo puesto del torneo, solo estaba un solo punto por debajo del Borussia Dortmund, actual líder de la competencia, y todavía con 9 fechas por delante.

Además, apenas en el mes de marzo, el equipo bávaro consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Champions League, etapa que estará afrontando el próximo mes de abril en contra del Manchester City.

Oliver Kahn: "Personalmente y en nombre del FC Bayern, quiero dar las gracias a Julian y a su cuerpo técnico y desearles a todos buena suerte para el futuro". Hasan Salihamidžić: "Estoy muy agradecido a Julian por lo que ha hecho por el FC Bayern y le deseo todo lo mejor". pic.twitter.com/zS9e4BCv9Q — FC Bayern München Español (@FCBayernES) March 24, 2023

Es por ello que se ha especulado que la destitución de Nagelsmann ha tenido que ver más con un conflicto interno que con un tema de resultados, pues incluso, el mismo entrenador indicó previamente que había un problema con una persona que filtraba información del equipo.

“Los topos son una especie protegida. Cada vez que conduces por el campo ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada… Me molesta. La persona que transmite algo perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo”, expresó Nagelsmann días antes de su despido.