Si hace contrato de preventa de una vivienda con una inmobiliaria en Puebla, pide que esté inscrito ante la Profeco, así como que cumplan con la NOM-247, a fin de evitar fraudes si el proyecto no se concreta.

Así lo recomendó, en entrevista con este medio, Alejandro Muñoz Muratalla, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Puebla, quien dijo que para que este sector pueda llevar a cabo la comercialización de los inmuebles se deben ceñir a lo que marca la ley.

“Las inmobiliarias sí pueden hacer las preventas, pero para ello primero debemos tener un contrato inscrito en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y cumplir con otros lineamientos que exige la norma 247. Una vez teniéndolo, ya se puede dar paso al proceso”, explicó.

Para ello, en marzo del año pasado se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021, para las Prácticas comerciales-Requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa habitación y elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados.

En dicha norma, entre los lineamientos que se deben cumplir por parte de las empresas dedicadas a este ramo están que debe de dar información sobre la garantía en la que se describen las obligaciones del proveedor y del consumidor, sus alcances, vigencia, cláusulas de exclusión, los mecanismos para hacerla efectiva y el domicilio para reclamar.

También, previamente a la contratación, así como en el momento de firmar el contrato correspondiente, se debe informar acerca del equipamiento urbano existente en la localidad donde éste se encuentre y los sistemas de transporte necesarios que permitan al consumidor conocer los medios existentes para llegar al inmueble.

El proveedor debe poner a disposición del consumidor los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones, o, en su defecto, un dictamen de las condiciones estructurales del inmueble, avalados por perito responsable o DRO y corresponsables, ya sea físicamente o por cualquier medio óptico o electrónico.

Necesaria una Ley Inmobiliaria en Puebla

Además de que la información proporcionada o exhibida sobre las características del inmueble debe ser veraz en cuanto a los materiales de construcción utilizados, la distribución de la vivienda, las colindancias, acabados, las instalaciones de servicios y todos los datos que puedan ser de utilidad para el consumidor.

Además de que la inmobiliaria es responsable de indicar las opciones de pago que acepta del consumidor, asimismo debe señalar si acepta o no créditos y en su caso, de qué instituciones, la presente obligación es por cada unidad privativa que pretenda comercializar.

Ante esto, Muñoz Muratalla comentó que es necesario que se cuenta en Puebla con una Ley de Servicios Inmobiliarios para evitar que se den fraudes a los ciudadanos, ya que con esto se le pueden dar certeza jurídica a las personas al momento de hacer las preventas de sus viviendas.

“El problema que se tiene es que aún no se cuenta con la Ley Inmobiliaria de Puebla, entonces se puede prestar a muchos fraudes, una vez que los diputados la impulsen ya existirá una herramienta de defensa de los ciudadanos para que no sean víctimas de estos pseudoagentes inmobiliarios no certificados que andan lastimado a los ciudadanos», expresó.