El Informe USA

Con el informe sobre derechos humanos y con el caso Nuevo Laredo nuestro país continúa en el desprestigio nacional.

Diversos documentos permiten contrastar la situación de seguridad y derechos humanos en el país: el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos informes internacionales, veamos.

CNDH.- Sobre el caso Nuevo Laredo la Comisión emitió la Recomendación 95VG/2023 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional por las violaciones graves a los derechos humanos: a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, ello por el uso excesivo de la fuerza mediante uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes; este caso es muy probable que aparezca en el próximo Informe del Departamento de Estado sobre nuestro país. https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/4263/nuevo-laredo

Informe del Departamento de Estado.- Esta entidad de los Estados Unidos de América emitió un informe sobre prácticas de derechos humanos en 2022, cuyo contenido señala para México, que se suscitan homicidios por parte de policías y militares, desapariciones forzadas, tortura, penas crueles, tratos inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y restricciones a los medios de comunicación. https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/mexico/

Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores.- La República Popular de China emitió un informe donde señala que en 2022 los Estados Unidos de América estaban empantanados en un círculo vicioso por la democracia distorsionada, la política disfuncional y la sociedad discordante. Se menciona que son cada día más graves los problemas como la política del dinero, la política de identidad, las fisuras sociales y la disparidad entre ricos y pobres. Además, se lee que las lacras de la democracia estadounidense ya están arraigadas en todos los aspectos de la política y la sociedad de ese país, que ha reflejado en mayor medida la gobernanza disfuncional y las fallas institucionales detrás de ella. https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202303/t20230320_11044494.html

La observación en materia de derechos humanos en el mundo seguirá su curso, sea por compromisos internacionales o por las políticas de los Estados Unidos de América. Sobre el caso del informe de China, no hemos sabido de quejas de los socios del T-MEC manifestándose por la actitud injerencista.

La idea de países aislados ha quedado atrás en el mundo contemporáneo, pues la cooperación en el marco de la ONU está vigente a pesar de todo. México ha suscrito muchas convenciones sobre diversas materias: derechos humanos, contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, además de acuerdos bilaterales, en ambos rubros hay compromisos que cumplir.

Si no se desea ser observado por países con los que se tiene cooperación o por organismos internacionales, pues no hay que recibir ayuda o intercambios de distinta índole con ellos ¿es esto posible actualmente? me temo que no, ¿qué opinan estimados lectores?

El científico y escritor alemán Georg C. Lichtenberg expresó: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.

