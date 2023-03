-Publicidad-

María Hilda N, alias “Lili Bustillos”, tiene una segunda denuncia por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, pues mantuvo por casi 3 años a una de sus víctimas, como empleada doméstica, hasta que esta pudo escapar.

Así lo dio a conocer este jueves el fiscal Gilberto Higuera Bernal, en rueda de prensa, donde recordó que, el 18 de marzo, Lili fue aprehendida de nuevo luego de que fue liberada de manera “equivocada” por una juez de control.

Contra la juzgadora, también se presentó una queja en el Consejo de la Judicatura por “conceder beneficios y ventajas indebidas a la imputada”.

-Publicidad-

Refirió que la denuncia en contra de la mujer se recibió en abril de 2022, cuando una mujer acusó que había sido víctima de trata de personas y trabajo forzado por la hoy imputada en julio de 2019 cuando tenía 16 años de edad. La víctima es originaria de Zacapoaxtla.

Sobre el tema, Margarita Garcidueñas Cuellar, fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, detalló que Lili Bustillos habría ofrecido trabajo a la joven en un domicilio en la colonia Jardines de San Manuel, en Puebla capital.

Sin embargo, ya en el domicilio de la denunciante, la joven acusó haber sido víctima de golpes, quemaduras e incluso amenazó con matarla si decía algo, por lo que la audiencia será este viernes luego de que la detenida pidió la duplicidad del término.

- Publicidad -

“La denunciante refirió que la imputada le propinaba golpes y quemaduras, dejando marcas permanentes en su cuerpo, además presuntamente la obligaba a barrer bajo la lluvia, le cortó el cabello, la privaba de alimentos y agua, no le pagaba y la amenazaba con matarla y desaparecer”, expresó.

Esclarecida, violación de policías

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) declaró “esclarecido” el caso de los dos policías municipales acusados de violar a una joven motociclista de 21 años, el pasado 16 de marzo en la madrugada, los cuales estan vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con los datos de prueba que se tienen por parte del organismo, se determinó que Fernando Jesús N., y Jorge Antonio N., habrían detenido y amenazado a una joven con retenerle su motocicleta, al ser detenida en la colonia Historiadores, siendo el primero de ellos el que cometió la violación dentro de la patrulla, mientras que el otro vigiló desde el asiento del copiloto.

-Publicidad-

En otro tema, sobre la reunión con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y otros 18 fiscales, Gilberto Higuera Bernal comentó que se intercambió información y experiencias sobre la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego y sus efectos en la seguridad del país.

Por ello, en el encuentro se acordó intensificar la cooperación interinstitucional e internacional para combatir dicha problemática, además de subrayar la importancia de fortalecer los mecanismos de control, principalmente en las fronteras y puertos del país.

Sin embargo, dijo que Puebla al no ser un estado fronterizo no tiene problemática, aunque no es ajena a ello, se reforzarán los operativos, así como las investigaciones para revisar por donde entran y salen.

Mil 458 armas aseguradas desde 2019

En ese contexto, informó que desde Puebla hay un seguimiento permanente de las armas que son aseguradas para evitar que sean producto del tráfico o comercio ilegal, pues se tiene el registro de mil 458 aseguradas como resultado de las investigaciones por los diversos crímenes, por parte de la Fiscalía y otras instituciones de 2019 a la fecha.

Detalló que, durante 2019, fueron aseguradas 535 armas largas y cortas; en 2020 la cifra fue de 365; en 2021 fueron 214; en 2022 el número fue de 249 y en lo que va de este año van 95, además que su uso ha aumentado en delitos como robo, asaltos y homicidios en Puebla.

Dijo que desde 2021 el aseguramiento de armas por parte de la Fiscalía aumentado, pero aclaro que estas cifras no representan el número total de armas que han sido identificadas en el territorio poblano, toda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) también lo hace desde el ámbito de su competencia.

Finalmente, sobre los dos calcinados en Jolalpan, comentó que no se han podido identificar quienes son las víctimas debido al estado en el que se encontraban, ni quiénes son los propietarios de los vehículos, por lo que se mantienen las investigaciones, aunque se podría tratar de una confrontación entre grupos delictivos de la zona.